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Канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрівся з генсеком НАТО, аби обговорити загрозу вторгнення РФ в Україну

Шольц закликав Росію відвести війська від українських кордонів.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрівся з генсеком НАТО, аби обговорити загрозу вторгнення РФ в Україну
Фото: EPA/UPG

Канцлер ФРН Олаф Шольц і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередили, що на Росію чекають серйозні наслідки, якщо вона вторгнеться в Україну. Канцлер Німеччини та глава НАТО у вівторок, 18 січня, закликали Росію до деескалації через побоювання, що Кремль планує вторгнення в Україну.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і канцлер Олаф Шольц виступили після зустрічі в Берліні, щоб обговорити ймовірну загрозу конфлікту, передає DW.

Як заявив Шольц, Німеччина і НАТО очікують, що Росія пом’якшить ситуацію на кордоні з Україною, наприклад, скоротивши там кількість військ. За його словами, Росія зіткнеться із серйозними політичними та економічними наслідками у разі вторгнення в Україну.

"Зрозуміло, що доведеться заплатити високу ціну, якщо відбудеться військове втручання в Україну", – сказав Шольц.

Попри багаторазові заяви російських політиків та дипломатів, що Росія не збирається нападати на Україну, канцлер ФРН нагадав про накопичення російських військ біля кордонів. 

"Ситуація дуже серйозна, пересування сил уздовж українського кордону не можна не помітити, воно масштабне і становить небезпеку для суверенітету України", – підсумував німецький політик, закликавши вивчити різні формати переговорів.

Раніше заступниця державного секретаря Вікторія Нуланд заявила, що США підготували 18 сценаріїв санкцій проти Росії на випадок її вторгнення на територію України. Яких саме заходів буде вжито, залежатиме від характеру російської агресії.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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