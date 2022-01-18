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Україна взяла участь у міжнародній операції з закриття популярного у злочинців VPN-сервісу

VPNLab.net гарантував повну анонімність в Інтернеті за 60 доларів на рік.

Україна взяла участь у міжнародній операції з закриття популярного у злочинців VPN-сервісу
Фото: europol.europa.eu

Українська кіберполіція взяла участь у міжнародній операції під назвою Overlord з ліквідації популярного у злочинців VPN-сервісу VPNLab.net.

На сайті Європолу повідомляється, що заснований у 2008 році VPNLab.net пропонував послуги на основі технології OpenVPN і 2048-бітного шифрування для маскування IP-адреси та забезпечення повної анонімності в Інтернеті всього лише за 60 доларів на рік.

Завдяки цьому сервіс користувався популярністю серед кіберзлочинців. Зокрема, на території Німеччини встановлено понад 150 фактів зараження вірусом типу ransomware, який розповсюджувався з використанням цього VPN-сервісу. Потерпілі сплатили хакерам близько 60 мільйонів євро викупу, повідомив український Офіс генерального прокурора.

Сервери VPNLab.net розташовувалися у десяти країнах світу, в тому числі й Україні. Під час міжнародної операції правоохоронці одночасно вилучили ці сервери, заблокувавши роботу сайту.

Фото: europol.europa.eu

Наразі встановлюють причетних до атак вірусами-шифрувальниками з використанням цього сервісу.

Крім України, в операції взяли участь правоохоронні органи Великобританії, Канади, Латвії, Нідерландів, Німеччини, США, Угорщини, Франції, Чехії, а також Європол і Євроюст.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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