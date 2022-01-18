"Слуга народу" не додає голосів за урядові законопроєкти, – КВУ

Комітет виборців проаналізував показники законодавчої роботи уряду Дениса Шмигаля. Так, за даними КВУ, законами стали лише 17% урядових законопроєктів. У середньому урядові ініціативи підтримували лише 213 депутатів "Слуги Народу".

Про це повідомляє пресслужба КВУ.

З 5 березня 2020 року (призначення уряду Шмигаля, – ред.) по 17 січня 2022 року Кабінетом міністрів було внесено на розгляд парламенту 442 проєкти законів. Із них було прийнято (повернуто з підписом президента) 78 закони.

Серед прийнятих рішень авторства уряду: закони щодо протидії COVID-19, зміни до Закону "Про громадянство України" (щодо спрощеного набуття громадянства іноземцями, які брали участь у захисті територіальної цілісності України), зміни до Закону "Про лікарські засоби" (щодо державної реєстрації лікарських засобів), Закон про медіацію, зміни до законодавства щодо страхування сільськогосподарської продукції.

У КВУ зазначають, що показники успішності законодавчої роботи уряду Шмигаля є нижчими, ніж в попереднього прем’єр-міністра Олексія Гончарука. Так, законами стали 22% законопроєктів, поданих урядом Гончарука.

Основна причина низьких показників законодавчої роботи уряду – недостатня підтримка з боку монобільшості. В середньому урядові законопроєкти підтримує лише 213 "слуг народу" із 242. При цьому за законопроєкти авторства уряду голосує менше депутатів монобільшості, ніж щодо інших неурядових законопроєктів.

"Монобільшість фактично саботує значну частину ініціатив уряду. Часто замість урядових законопроєктів приймаються схожі документи, однак авторства народних депутатів «Слуги Народу». Лише 17% ухвалених законів – це вкрай низькі цифри, які свідчать про серйозні проблеми у взаємодії Верховної Ради та Кабінету міністрів", – зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

Нагадаємо, зараз в парламенті тривають "зимові канікули", які стали рекордними за останні 10 років. Останнє пленарне засідання ВР було проведено 17 грудня 2021 року, а наступне відбудеться 25 січня 2022 року, що складає 38 днів без засідань.

За даними КВУ, впродовж 2021 року "слуги народу" прийняли власними силами (коли проголосувало 226 і більше депутатів фракції) лише 19% законів. При голосуванні за решту законів монобільшість забезпечила менше голосів, ніж було необхідно для ухвалення рішення.

Як відомо, президентська партія "Слуга Народу" отримала найбільше голосів виборців на дострокових парламентських виборах у липні 2019 року. Рада дев'ятого скликання розпочала роботу 29 серпня. Того ж дня було оголошено про створення монокоаліції "Слуги Народу". Під час першого засідання президент Зеленський заявив, що вона "стане кращою в історії України або буде розпущена".

У травні 2020 року року Зеленський заявив, що не розпустить Раду, поки "Слуга Народу" голосуватиме за важливі законопроєкти. 31 серпня, на позачерговому з'їзді "слуг", президент заявив, що підстав для розпуску Ради поки що немає.

Із початку 2020 року в депутатів монобільшості погіршилися показники підтримки рішень Ради. Якщо в період із вересня по грудень 2019 року в середньому прийняті закони підтримували 228 народних депутатів "Слуги Народу", то за період із січня по липень 2020 року показник підтримки знизився до 220.

На початку 2021 року КВУ зазначав, що депутати "Слуги Народу" забезпечили 226 голосів лише за 16% прийнятих законів. Так, 226 або більше депутатів монобільшості проголосували за 37 із 230 законів. Усі інші закони не були б прийняті без голосів інших фракцій і груп. При цьому абсолютна більшість проєктів були ініційовані самими членами провладної команди: президентом, урядом і депутатами монобільшості.