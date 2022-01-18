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"Закон про столицю буде у порядку денному ВР наступного тижня", – Леся Забуранна

Нардепка "Слуги народу" закликала опозиційні фракції не блокувати прийняття закону в цілому.

"Закон про столицю буде у порядку денному ВР наступного тижня", – Леся Забуранна
Народні депутатки Олена Шуляк та Леся Забуранна
Фото: Анна Стешенко

Закон про столицю буде внесено у порядок денний Верховної Ради наступного тижня.

Про це під час звіту столичних депутатів різних рівнів повідомила народна депутатка від "Слуги народу" Леся Забуранна, інформує LB.ua.

Нардепка "Слуги народу" закликала опозиційні фракції парламенту не блокувати прийняття закону в цілому.

"Ми щиро віримо, що здоровий глузд і бажання захистити киян переможе політичні амбіції, і відповідно, опозиційні фракції, політичні партії не будуть блокувати, затримувати чи якимось чином гальмувати важливих не лише для киян – у контексті закону про столицю, а й для всієї держави питань і законопроєктів", – сказала Леся Забуренна.

Законопроєкт "Про місто Київ – столицю України" був ініційований групою депутатів включно з нинішнім міністром культури Олександром Ткаченком у вересні 2019 року. У першому читанні його ухвалили в жовтні 2019 року. 

20 жовтня 2021 року профільний комітет рекомендував нардепам ухвалити законопроєкт про столицю в другому читанні.

13 грудня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що законопроєкт "не переноситься, він готується відповідним комітетом". Стефанчук пообіцяв, що закон про столицю піде в зал, коли пройде підготовку поправок у комітеті. Він підтвердив інформацію LB.ua, що документи хочуть розглянути в січні. 

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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