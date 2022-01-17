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Шмигаль зустрівся з главою МЗС Канади

"Розраховуємо на продуктивний діалог щодо розширення Угоди про вільну торгівлю".

Шмигаль зустрівся з главою МЗС Канади
Фото: kmu.gov.ua

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся з міністром закордонних справ Канади Мелані Жолі, зазначивши, що Україна розраховує на продуктивний діалог щодо розширення Угоди про вільну торгівлю.

Про це повідомила пресслужба Кабміну.

"Радий зустріти в Києві главу МЗС Канади Мелані Жолі. Вдячний за цей важливий прояв підтримки та відкритість до зміцнення відносин між Україною та Канадою. Розраховуємо на продуктивний діалог щодо розширення Угоди про вільну торгівлю", - написав прем'єр у своєму Twitter.

Шмигаль також зазначив, що розширення Угоди про вільну торгівлю на послуги та інвестиції є важливим елементом поглиблення двосторонньої співпраці в економічній сфері.

"Сподіваюсь, оголошення про початок цих переговорів відбудеться до кінця цього місяця з нагоди встановлення дипломатичних відносин між нашими країнами", - сказав прем'єр, наголосивши на важливості залучення канадських інвесторів для реалізації спільних проектів в Україні.

Він подякував Канаді за консолідацію міжнародної позиції щодо агресивних дій РФ.

"За нинішніх умов критичну роль відіграє підтримка партнерів у підвищенні обороноздатності України. У цьому зв’язку ми особливо цінуємо діяльність в Україні Канадської тренувальної місії UNIFIER. Очікуємо на продовження цієї місії після березня 2022 року", - зазначив глава уряду.

Крім того, Шмигаль висловив сподівання на подальший діалог щодо спрощення режиму поїздок громадян України до Канади.

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Канади Мелані Джолі відвідує Україну на тлі підвищеної загрозою вторгнення російських військ до країни. Її візит триватиме шість днів.

Раніше президент України Володимир Зеленський запропонував прем’єр-міністру Канади Джастіну Трюдо оновити декларацію про особливе партнерство між країнами.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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