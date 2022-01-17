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Дуда вдруге за місяць обговорить із Зеленським ймовірний напад РФ на Україну

У Польщі вважають "дуже ймовірним" вторгнення Росії в Україну.

Дуда вдруге за місяць обговорить із Зеленським ймовірний напад РФ на Україну
Фото: EPA/UPG

Протягом найближчого тижня відбудуться численні консультації щодо ситуації в Україні. Зокрема, питання агресивної політики Російської Федерації обговорять президенти Польщі  та України Анджей Дуда і Володимир Зеленський.

Про це повідомив голова Бюро національної безпеки Польщі Павло Солох, передає "Польське радіо".

Він наголосив, що переговори західних країн із Росією не дали жодних рішень щодо безпеки України. Вторгнення Росії в Україну надалі дуже ймовірне.

"Можна сказати, що ситуація в глухому куті", – сказав голова Бюро нацбезпеки Польщі. 

Водночас міністр наголосив, що з огляду на наполегливість Заходу росіяни можуть вирішити провести наступ. На його думку, це може статися найближчими днями.

Нагадаємо, 20 грудня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із польським президентом Анджеєм Дудою і президентом Литви Гітанасом Науседою. Вона відбулася в державній резиденції "Синьогора", що в Гуті на Івано-Франківщині. Це була перша зустріч президентів формату Люблінського трикутника.

Однією із тем перемовин був захист України від російської агресії. 

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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