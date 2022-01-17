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У ДБР заявили, що намагалися вручити Порошенку в аеропорту повістку про виклик у суд

Порошенко відмовився.

У ДБР заявили, що намагалися вручити Порошенку в аеропорту повістку про виклик у суд
Фото: РБК

Співробітники Державного бюро розслідувань намагалися вручити в аеропорту виклик до суду п’ятому президентові України Петру Порошенкові, але він проігнорував.

Про це під час брифінгу заявила радниця із комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян.

"Справді сьогодні співробітники ДБР у приміщенні аеропорту "Жуляни" намагалися вручити Петру Порошенку… процесуальні документи, а саме повістку про виклик на 11-ту годину 17 січня до Печерського суду для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, копію клопотання із залученими матеріалами, та надати Порошенку можливість добровільно з'явитися до суду", – сказала вона.

Водночас, за словами представниці ДБР, Порошенко відмовився від отримання процесуальних документів, "ігнорував вимоги слідчого, а особи, які були з ним, чинили фізичний опір, що зафіксовано на відеозаписах".

"Адвокати Петра Олексійовича Порошенка запевнили, що отримають усі процесуальні документи, проте після проходження прикордонного контролю шляхом створення штучного натовпу втекли", – додала радниця із комунікацій.

При цьому Сап'ян наголосила, що співробітники ДБР дотримувалися всіх вимог законодавства.

Як повідомляли, Порошенко прилетів рейсовим літаком із Варшави до Києва о 09:10. Після прильоту він заявив, що з аеропорту "Київ" одразу поїде до Печерського районного суду, де йому мають обирати запобіжний захід у справі про постачання вугілля з тимчасово окупованих територій.

Сьогодні об 11:00 у Печерському суді почнуть обирати запобіжний захід Порошенкові у "вугільній справі".

Сьогодні ж Державне бюро розслідувань вирішило ознайомити громадськість з її деталями, організувавши брифінг якраз у час повернення Петра Порошенка в Україну.

Порошенко обвинувачується у вугільній справі за двома статтями КК України – 111 і 268-3. Стаття про державну зраду (111) передбачає позбавлення волі від 12 до 15 років з конфіскацією або без. Стаття 258-3 – створення терористичної групи чи організації та сприяння їм – передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

За версією слідства, Порошенко в 2014 році вступив у змову з Віктором Медведчуком і низкою інших осіб, зокрема серед влади Росії, щоб відмовитися від вугілля з ПАР і постачати його з підприємств у ОРДЛО. Слідчі вважають, що Порошенко тиснув на Міненерго, щоби замість африканського вугілля на вимогу Росії купували вугілля у двох підприємств, що розташовані на тимчасово окупованих територіях і контролювалися терористами. Гроші за вугілля нібито прямо в руки терористів перевозили в готівці.

Крім Порошенка і Медведчука, фігурантами справи є ексміністр енергетики Володимир Демчишин та бізнесмен Сергій Кузяра. Кузяра – єдиний хто був під вартою, але і його відпустили під домашній арешт цього тижня. Демчишин за кордоном

Обидвом оголосили підозру ще восени. Тоді правоохоронці навели також аудіо розмов. Експертиза підтвердила, що одним із фігурантів записів є Медведчук. Він спілкувався щодо реалізації незаконних схем із представниками російської влади. Під час цих розмов нардеп озвучує, що має гарантії від вищих посадовців України. В аудіо також фігурує ім'я Петра Олексійовича, Гонтарєвої і Бориса Ложкіна.

У розмовах як учасники фігурують люди, ідентифіковані як російський віцепрем'єр Дмитро Козак, посол Росії Зурабов і помічник Путіна Сурков.

Згідно з інформацією ДБР, сторона обвинувачення проситиме про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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