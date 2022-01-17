Його прибуття очікується в аеропорту "Київ" близько 9 ранку.

Підозрюваний у державній зраді та сприянні терористичним "ДНР" і "ЛНР" пʼятий президент, народний депутат Петро Порошенко вилетів до України з варшавського аеропорту.

Про це повідомляє журналіст LB.ua.

До аеропорту разом із політиком прибула його дружина Марина Порошенко, а також члени його політичної команди, зокрема Олексій Гончаренко і Ахтем Чийгоз.

Фото: Соня Кошкіна

Фото: Соня Кошкіна

Приліт Порошенка анонсувався на 9 ранку до аеропорту "Київ", однак учора він сказав, що його літак можуть посадити в іншому місці, але він сподівається, що цього не відбудеться. Прихильники політика організували мітинги на його підтримку і в столичному аеропорту, і в львівському.

У Печерському районному суді Києва на Порошенка чекають об 11 годині – будуть обирати запобіжний захід. Прокуратура просить про утримання під вартою.

Порошенко висловив упевненість, що його не арештовуватимуть.

Нагадаємо, Порошенко виїхав за кордон ще до офіційного оголошення підозри про державну зраду і заявив, що планує повернутися до України 17 січня.

Петра Порошенка обвинувачують за двома статтями КК України – 111 (державна зрада) і 268-3 (створення терористичної групи чи організації та сприяння їм). Стаття 111 передбачає позбавлення волі від 12 до 15 років з конфіскацією або без. Стаття 258-3 передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

За версією слідства, Порошенко в 2014 році вступив у змову з Віктором Медведчуком і низкою інших осіб, зокрема посадовців РФ з метою реалізації схем з постачання вугілля з ОРДЛО. Гроші за вугілля нібито передавали готівкою очільникам окупаційних адміністрацій.

У СБУ додали, що в основу підозри Порошенку лягли покази свідків, висновки судових експертиз, аудіофайли, документи, на яких зафіксована інформація періоду 2014-2015 років та інші докази.

Порошенко вважає цю справу політичною.

6 січня Печерський райсуд арештував усе майно Порошенка, але що конкретно – стане відомо 19 січня, коли оприлюднять ухвалу. Спочатку її обіцяли оприлюднити 14 січня.

Крім Порошенка і Медведчука, фігурантами справи є ексміністр енергетики Володимир Демчишин та бізнесмен Сергій Кузяра. Кузяра – єдиний перебував під вартою, але і його відпустили під домашній арешт цього тижня. Демчишин перебуває за кордоном.

Віктор Медведчук, якому прокуратура просила утримання під вартою з альтернативою застави в 1 млрд гривень, перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

Медведчуку і Кузярі оголосили підозру ще у вересні, Демчишину – у листопаді. Восени правоохоронці оприлюднили аудіозаписи розмов деяких підозрюваних у справі. Експертиза підтвердила, що одним із фігурантів записів є Медведчук. Він спілкувався щодо реалізації незаконних схем із представниками російської влади – віцепрем'єром уряду РФ Дмитром Козаком, послом РФ в Україні Михайлом Зурабовим і помічником Путіна Владиславом Сурковим. Під час цих розмов нардеп озвучує, що має гарантії від вищих посадовців України. В аудіо також фігурує ім'я Петра Порошенка, тогочасної очільниці НБУ Валерії Гонтарєвої і голови АП Бориса Ложкіна.