Порошенко прокоментував звинувачення у фінансуванні тероризму

За словами пʼятого президента, його команда зробила все для надання міжнародним судам повної інформації про фінансування російських бойовиків владою Росії.

Пʼятий президент, народний депутат "Євросолідарності" Петро Порошенко прокоментував звинувачення у сприянні фінансуванню терористичних "ДНР" і "ЛНР", які йому інкримінують у так званій вугільній справі.

"Чи фінансував я сепаратистів? У мене одне важливе зауваження: у нас жодних сепаратистів нема і нема конфлікту на Сході, у нас є російська агресія і російські солдати. Хто їх фінансує? Містер Путін", – заявив він під час пресконференції в Українському домі у Варшаві, повідомляє журналіст LB.ua.

Більше того, за словами Порошенка, його команда зробила все для надання міжнародним судам повної інформації про фінансування російських бойовиків владою Росії.

Фото: Соня Кошкіна

У вугільній справі Порошенко обвинувачується за двома статтями КК України – 111 і 268-3. Стаття про державну зраду (111) передбачає позбавлення волі від 12 до 15 років з конфіскацією або без. Стаття 258-3 – створення терористичної групи чи організації та сприяння їм – передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

За версією слідства, Порошенко в 2014 році вступив у змову з Віктором Медведчуком і низкою інших осіб, зокрема серед влади Росії, щоб відмовитися від вугілля з ПАР і постачати його з підприємств у ОРДЛО. Слідчі вважають, що Порошенко тиснув на Міненерго, щоби замість африканського вугілля на вимогу Росії купували вугілля у двох підприємств, що розташовані на тимчасово окупованих територіях і контролювалися терористами. Гроші за вугілля нібито прямо в руки терористів перевозили в готівці.

У СБУ заявляли, що в основу підозри Порошенку лягли покази свідків, висновки судових експертиз, аудіофайли, документи, на яких зафіксована інформація періоду 2014-2015 років та інші докази.

Порошенко вважає цю справу політичною. Він переконаний, що не опиниться за ґратами.

Нагадаємо, Порошенко виїхав за кордон ще до офіційного оголошення підозри про державну зраду, яке відбулося 20 січня.

Він повертається завтра, 17 січня. Саме 17 січня суд і планує обрати йому запобіжний захід. У пʼятницю стало відомо, що на Порошенка чекають у Печерському райсуді Києва об 11 годині. При цьому приліт політика до аеропорту "Київ" було анонсовано на 9 годину.

У клопотанні для Порошенка просять утримання під вартою. Спочатку говорили про утримання під вартою з альтернативою застави в 1 млрд грн. Саме стільки просили і для іншого підозрюваного в цій справі, нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука, але йому призначили цілодобовий домашній арешт.

6 січня Печерський райсуд арештував усе майно Порошенка, але що конкретно – стане відомо 19 січня, коли оприлюднять ухвалу. Спочатку її обіцяли оприлюднити 14 січня.

Крім Порошенка і Медведчука, фігурантами справи є ексміністр енергетики Володимир Демчишин та бізнесмен Сергій Кузяра. Кузяра – єдиний хто був під вартою, але і його відпустили під домашній арешт цього тижня. Демчишин за кордоном.

Обидвом оголосили підозру ще восени. Тоді правоохоронці навели також аудіо розмов. Експертиза підтвердила, що одним із фігурантів записів є Медведчук. Він спілкувався щодо реалізації незаконних схем із представниками російської влади. Під час цих розмов нардеп озвучує, що має гарантії від вищих посадовців України. В аудіо також фігурує ім'я Петра Олексійовича, Гонтарєвої і Бориса Ложкіна.

У розмовах як учасники фігурують люди, ідентифіковані як російський віцепрем'єр Дмитро Козак, посол Росії Зурабов і помічник Путіна Сурков.