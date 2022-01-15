“ЄС” у день повернення Порошенка збирає у львівському аеропорту великий мітинг

У заявці на мітинг вказано – “на захист демократії і закону”.

"Європейська солідарність" планує у понеділок, 17 січня провести великий мітинг у львівському аеропорту. Того ж дня в Україну має повернутися підозрюваний у державній зраді пʼятий президент, нардеп Петро Порошенко.

Про це пише ZAXID.NET з посиланням на Львівську міську раду.

У заявці "ЄС" на проведення зібрання перший заступник голови партії Олег Синютка не повідомив його мету, вказавши лише, що мітинг проведуть “на захист демократії і закону”.

“Як випливає з листа, надісланого до Львівської міськради за підписом Олега Синютки, територіальна організація партії “ЄС” має намір провести 17 січня мирне зібрання у Львові на вул Любінська, 168 (за цією адресою розташований аеропорт)”, – йдеться у повідомленні.

Фото: zaxid.net

Акція триватиме дві години – з 13:00 до 15:00, очікувана кількість учасників – 10 тисяч осіб.

Організатором зібрання та відповідальним за дотримання громадського порядку вказаний сам Олег Синютка.

“Ймовірно, проведення мітингу у львівському аеропорту пов’язане з очікуваним поверненням в Україну екс-президента Петра Порошенка, якому раніше висунули офіційні звинувачення у державній зраді”, – додає видання.

Конкретної причини зібрання журналістам не назвали ні прес-служба львівського осередку партії, ні сам Синютка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Петро Порошенко повернеться до України вранці 17 січня рейсовим літаком із Варшави.

Порошенко виїхав за кордон ще до офіційного оголошення підозри. Він повідомляв, що проводить міжнародні зустрічі, зокрема по лінії НАТО.

Після прильоту Порошенко хоче скористатися правом народного депутата на невідкладний прийом генерального прокурора. Ірина Венедіктова, як відомо, підозру Порошенку не підписувала, бо була у відпустці. Замість неї це зробив її заступник.

Саме 17 січня суд і планує обрати йому запобіжний захід. У клопотанні для нього просять утримання під вартою із альтернативою застави в 1 млрд гривень. Саме стільки просили і для іншого підозрюваного в цій справі, нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука, але йому призначили цілодобовий домашній арешт.

Адвокати Порошенка заявили, що вже є ухвала про його затримання. У ДБР тим часом кажуть, що політик ухвилився від явки до суду, а це може призвести до обрання йому більш суворого запобіжного заходу.

За версією слідства, Порошенко в 2014 році вступив у змову з Віктором Медведчуком і низкою інших осіб, зокрема серед влади Росії, щоб відмовитися від вугілля з ПАР і постачати його з підприємств у ОРДЛО. Слідчі вважають, що Порошенко тиснув на Міненерго, щоби замість африканського вугілля на вимогу Росії купували вугілля у двох підприємств, що розташовані на тимчасово окупованих територіях і контролювалися терористами. Гроші за вугілля нібито прямо в руки терористів перевозили в готівці.

У СБУ додали, що в основу підозри Порошенку лягли покази свідків, висновки судових експертиз, аудіофайли, документи, на яких зафіксована інформація періоду 2014-2015 років та інші докази.

Порошенко вважає цю справу політичною.

6 січня Печерський райсуд арештував усе майно Порошенка, але що конкретно – стане відомо 14 січня, коли оприлюднять ухвалу.

Крім Порошенка і Медведчука, фігурантами справи є ексміністр енергетики Володимир Демчишин та бізнесмен Сергій Кузяра. Кузяра – єдиний хто був під вартою, але і його відпустили під домашній арешт цього тижня. Демчишин за кордоном.

Обидвом оголосили підозру ще восени. Тоді правоохоронці навели також аудіо розмов. Експертиза підтвердила, що одним із фігурантів записів є Медведчук. Він спілкувався щодо реалізації незаконних схем із представниками російської влади. Під час цих розмов нардеп озвучує, що має гарантії від вищих посадовців України. В аудіо також фігурує ім'я Петра Олексійовича, Гонтарєвої і Бориса Ложкіна.

У розмовах як учасники фігурують люди, ідентифіковані як російський віцепрем'єр Дмитро Козак, посол Росії Зурабов і помічник Путіна Сурков.

Нагадаємо, станом на ранок суботи, 15 січня через пориви вітру в Україні знеструмлено 1 418 населених пунктів у 16 областях.