За атакою на урядові сайти стоять хакери, пов'язані з розвідкою Білорусі, – РНБО

"Атака була лише прикриттям для деструктивніших дій, наслідки яких ми відчуємо у найближчому майбутньому".

За кібератакою на сайти державних органів України в ніч проти 14 січня може стояти група хакерів, пов'язаних із розвідкою Білорусі.

Про це заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Демедюк заявив в інтерв’ю агентству Reuters.

За словами Демедюка, хакери використали шкідливе програмне забезпечення, що схоже на те, яке використовувала група, пов'язана і з російською розвідкою. Він наголосив, що за хакерську атаку відповідальна група, відома як UNC1151.

Заступник секретаря РНБО уточнив, що хакерська атака сталася для "більш деструктивних дій, які відбуваються поза полем суспільного зору".

"Це група кібершпигунства, пов'язана зі спецслужбами Білорусі... Атака на сайти була лише прикриттям для більш деструктивних дій, що відбувалися за лаштунками та наслідки яких ми відчуємо у найближчому майбутньому... Група, яка спеціалізується на кібершпигунстві, пов'язана з російськими спецслужбами і для своїх атак вдається до вербування або роботи під прикриттям своїх інсайдерів у потрібній компанії", – зазначив Сергій Демедюк.

Він припустив, що хакери використовували Google Translate для перекладу на польську мову.

"Зрозуміло, що таким примітивним методом їм не вдалося нікого ввести в оману, але все ж це свідчення того, що зловмисники "зіграли" на польсько-українських відносинах, які з кожним днем стають лише міцнішими", – сказав заступник секретаря РНБО.

Нагадаємо, внаслідок хакерської атаки, яка сталася у ніч з 13 на 14 січня, в Україні постраждали близько 70 сайтів державних та регіональних органів влади. Це була найпотужніша кібератака на Україну за останні чотири роки.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов переконаний, що за хакерськими атаками стоїть Росія.

У СБУ запевнили, що під час хакерської атаки на урядові сайти витоку персональних даних не було.