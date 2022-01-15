Порошенко: єдиний парламент, який не зібрався з українського безпекового питання, – Верховна Рада

Після вторгнення Росії до Казахстану безпекова ситуація для України суттєво ускладнилась, і це вимагає скоординованих дій.

Експрезидент, лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко вважає, що після вторгнення Росії до Казахстану безпекова ситуація для України суттєво ускладнилась, і це вимагає негайних скоординованих дій спільно із союзниками.

Про це Порошенко заявив у відеозверненні з Брюсселю.

«Україна сьогодні має захиститись. Захиститися як від військового вторгнення, так і від впливу Росії. Україна зараз потребує рішучих і спільних дій. І тому дивує, коли з питання України збираються парламенти всього світу для того, щоб спільно виробити рішення, які допоможуть Україні, які допоможуть Європі і світу», – зазначив Порошенко.

Він додав, що єдиний парламент, який не збирається з українського безпекового питання, – це Верховна Рада України.

«Ми готові допомагати владі. Ми готові давати свої думки і свої поради. Ми готові підставити плече, якщо треба. Ми готові взяти під руки, якщо треба. Ми готові навіть пересувати ноги, якщо їх ноги не йдуть в європейському напрямку. Все це ми готові робити для того, щоб допомогти Зеленському, бо він – президент. І в його немічних руках є булава. А як кажуть – до булави треба ще й голови», – нагадав Петро Порошенко.

«Безумовно, що ми як відповідальна державницька партія будемо працювати на об’єднання держави. Будемо підтримувати всі ініціативи, які будуть спрямовані на те, щоб посилити оборонний потенціал нашої держави і європейський рух нашої країни, як ми це завжди робили», – резюмував Петро Порошенко.