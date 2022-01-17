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Підозра Коломойському існує вже три роки, – Порошенко

Пʼятий президент вважає бізнесмена "замовником" справи проти себе і каже, що той нібито має вирішальний вплив на президента. 

Підозра Коломойському існує вже три роки, – Порошенко
Фото: president.gov.ua

Підозра українському бізнесменові, колишньому очільнику Дніпровської ОДА Ігорю Коломойському існує вже три роки, але вона не підписана.

Про це пʼятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко повідомив у ексклюзивному інтервʼю LB.ua напередодні вильоту з Варшави до Києва.

Ця підозра не підписана, бо, за словами Порошенка, проти цього президент Володимир Зеленський.

"Я стверджую, що Коломойський має вирішальний вплив на рішення Зеленського. Мав, має і буде продовжувати мати. Припускаю, йому є чим Зеленського шантажувати. Інакше неможливо пояснити, чому Коломойському досі – попри всю наявну доказову базу – не пред’явлена підозра, а Порошенкові пред’явлена", – заявив він.

Нардеп додав, що проти Коломойського в США санкції були введені майже рік тому, а в Україні – ні. 

"А вони (санкції. – С.К.) введені? Те, що Зеленський каже у відосиках, і те, що робить як президент – це, як говорять в Одесі, дві великі різниці. Якщо він щиро підтримав, то де арешт майна Коломойського? Де санкції, які застосовані? Чому не предʼявлена підозра? Можете мені пояснити, чому за майже три роки Зеленського не предʼявлена підозра (Коломойському. – С.К.)? А я вам скажу – бо прокурор її не підписує!" – заявив він. 

Саме Коломойського Порошенко вважає "замовником справи" проти себе, в якій він підозрюється у державній зраді та сприянні фінансуванню терористичним "ДНР" і "ЛНР". Сам Коломойський ці заяви поки публічно не коментував. 

Нагадаємо, Ігор Коломойський проживав за межами України після того, як було націоналізовано його ПриватБанк у часи президентства Порошенка. В інтерв'ю LB.ua він пообіцяв повернутися в Україну після офіційного оприлюднення результатів президентських виборів, на яких переміг артист Володимир Зеленський. Зрештою він прилетів 16 травня 2019 – майже через місяць після перемоги Зеленського. 

До повернення Коломойський говорив, що Україна "потребує мільйонів Зеленських". Він також відзначав, що висунення Зеленського на президентські вибори не є помстою Петру Порошенку за націоналізацію ПриватБанку. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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