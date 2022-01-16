Підозрюваний у державній зраді пʼятий президент, нардеп Петро Порошенко не збирав “тривожної валізи” на випадок арешту.

Про це Порошенко заявив у відповідь на запитання шеф-редактора LB.ua Соні Кошкіної.

“Не зібрав і збирати не буду”, – сказав він.

Порошенко зазначив, що поведінка людини програмує її майбутнє .

“Якщо ти налаштований на перемогу – буде перемога, якщо збираєш чемоданчик – буде чемоданчик”, – додав він.

Нагадаємо, Порошенко виїхав за кордон ще до офіційного оголошення підозри, яке відбулося 20 січня. Він повідомляв, що проводить міжнародні зустрічі, зокрема по лінії НАТО.

Порошенко під час перебування за кордоном заявив, що планує повернутися до України 17 січня. Він хоче скористатися правом народного депутата на невідкладний прийом генерального прокурора. Ірина Венедіктова, як відомо, підозру Порошенку не підписувала, бо була у відпустці. Замість неї це зробив її заступник.

Саме 17 січня суд і планує обрати йому запобіжний захід. На Порошенка чекають у Печерському райсуді Києва об 11 годині. При цьому приліт політика до аеропорту "Київ" було анонсовано на 9 годину. Там, а також у львівському аеропорту прихильники нардепа зібрали мітинги на підтримку.

У клопотанні для Порошенка просять утримання під вартою. Спочатку повідомляли про утримання під вартою з альтернативою застави в 1 млрд грн. Саме стільки просили і для іншого підозрюваного в цій справі, нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука, але йому призначили цілодобовий домашній арешт.

Адвокати Порошенка заявиляли, що вже є ухвала про його затримання. У ДБР тим часом казали, що політик ухвилився від явки до суду, а це може призвести до обрання йому більш суворого запобіжного заходу. Слідчі повідомили, що Порошенко не планував поїздку за кордон заздалегідь, а купив квитки на літак увечері 17 грудня, після того, як йому невдало намагалися вручити повістку про виклик до ДБР.

За версією слідства, Порошенко в 2014 році вступив у змову з Віктором Медведчуком і низкою інших осіб, зокрема серед влади Росії, щоб відмовитися від вугілля з ПАР і постачати його з підприємств у ОРДЛО. Слідчі вважають, що Порошенко тиснув на Міненерго, щоби замість африканського вугілля на вимогу Росії купували вугілля у двох підприємств, що розташовані на тимчасово окупованих територіях і контролювалися терористами. Гроші за вугілля нібито прямо в руки терористів перевозили в готівці.

У СБУ додали, що в основу підозри Порошенку лягли покази свідків, висновки судових експертиз, аудіофайли, документи, на яких зафіксована інформація періоду 2014-2015 років та інші докази.

Порошенко вважає цю справу політичною. Він переконаний, що не опиниться за ґратами.

6 січня Печерський райсуд арештував усе майно Порошенка, але що конкретно – стане відомо 19 січня, коли оприлюднять ухвалу. Спочатку її обіцяли оприлюднити 14 січня.

Крім Порошенка і Медведчука, фігурантами справи є ексміністр енергетики Володимир Демчишин та бізнесмен Сергій Кузяра. Кузяра – єдиний хто був під вартою, але і його відпустили під домашній арешт цього тижня. Демчишин за кордоном.

Обидвом оголосили підозру ще восени. Тоді правоохоронці навели також аудіо розмов. Експертиза підтвердила, що одним із фігурантів записів є Медведчук. Він спілкувався щодо реалізації незаконних схем із представниками російської влади. Під час цих розмов нардеп озвучує, що має гарантії від вищих посадовців України. В аудіо також фігурує ім'я Петра Олексійовича, Гонтарєвої і Бориса Ложкіна.

У розмовах як учасники фігурують люди, ідентифіковані як російський віцепрем'єр Дмитро Козак, посол Росії Зурабов і помічник Путіна Сурков.