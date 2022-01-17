Петро Порошенко: «Може й за ґратами, якщо відбуватиметься таке свавілля… Як казав класик: «Хай сильніше гримне буря»

В понеділок ми також слідкуватимемо за ходом судового засідання – вестимемо для вас репортаж. Окрім того – підготуємо детальний аналіз фабули кримінального обвинувачення.

16 січня шеф-редактор LB.ua Соня Кошкіна зустрілася з Петром Порошенком у Варшаві, звідки він планує вилетіти до Києва разом з адвокатами та групою соратників, і розпитала його про обставини справи, можливість арешту, контакти з Медведчуком, протистояння з Зеленським та лідерство в опозиції.

У понеділок, 17 січня П етро Порошенко повертається в Україну після майже місячного перебування за кордоном. І цього ж дня має постати перед судом, де йому обиратимуть запобіжний захід – Державне бюро розслідувань обвинувачує п’ятого президента України у скоєнні державної зради та сприянні терористичній групі чи організації . За версією слідства, Петро Порошенко в 2014 році нібито вступив у змову з Віктором Медведчуком, а також чиновниками України та Росії для налагодження постачання вугілля з окупованих територій. При цьому, як стверджує обвинувачення, представникам ОРДЛО передавали значні суми готівкою, а альтернативні варіанти постачання вугілля, зокрема з Південної Африки, свідомо блокували.

Фото: Михайло Палінчак/пресслужба Порошенка

«Путін є мій ворог. Зеленський - всього лише опонент»

Вранці 17-го січня ви повертаєтеся в Україну. Зрозуміло, подальші дії залежитимуть від того, як все розгортатиметься. Вас затримують в аеропорту – один сценарій. Літак скеровують на інший аеродром – другий і таке інше. Але якщо припустити, що всі відбуватиметься штатно, то яким є ваш план – прямувати на суд чи спочатку намагатися потрапити на невідкладний прийом до Генеральної прокурорки? Раніше ви загдували, що маєте на це право як народний депутат.

(дивиться на годинник, - С.К.) Через 11 годин ви все побачите.

Насправді, ми не закладаємо великої варіативності.

Всі ці питання, потрібно ставити не мені - Зеленському. За останні 24 години у нього пройшли дві наради, кожна – з різним складом присутніх. Він дуже опікується цим питання.

Вашим прибуттям в Україну?

Питанням Петра Порошенка в цілому.

Одну нараду він провів за участі працівників УДО. Іншу - з ширшим колом силовиків. І це ще раз показує, на жаль, не повну адекватність з точку зору реагування на ситуацію, що склалася.

В мене немає жодних емоцій. Просто хотілося б більшої адекватності у діях влади. І адекватності не в тому, щоб він проводив більше чи менше нарад щодо мого прибуття. Це його (Володимира Зеленського, - С.К.) справа. Якщо він має такі пріоритети, я з розуміння до цього ставлюся. Але якби ті зусилля, які Зеленський, Татаров, Смірнов, уся ця їхня камарилья, Симоненко з суддями, розвідка, Служба зовнішньої розвідки, Монастирський, якого постійного смикають, Баканов … якби такі ж зусилля докладали для протидії Росії, користі було б більше.

…Щодо до того, куди я спершу поїду. Хочу наголосити: політичний сезон в Україні починається лише з завтрашнього дня. Дотепер у нас були свята. Президент відпочивав, його камарилья - теж. Саме тому я вирішив повернутися 17 числа. Хоча Верховна Рада почне роботу де-факто ще через тиждень, але зараз йде робота в комітетах. Отже ми запропонували суду, що готові приїхати 17-го, і, якщо суд вважає за потрібне, може призначити на цей день засідання. Як відомо, вони поставили 11 годину (початок судового засідання, - С.К.), щоб ми не встигли нікуди заїхати (з аеропорту, - С.К.), тож ми поїдемо одразу до суду. Я візьму участь у засіданні. Я готовий буду разом зі своїми захисниками продемонструвати суспільству абсолютну нікчемність звинувачення. Навіть не нікчемність - його відсутність. Там навіть немає що коментувати.

Фото: Михайло Палінчак/пресслужба Порошенка

Про деталі справи поговоримо ще - цікаво ж не тільки з адвокатами, а саме ваше бачення. Але спочатку щодо повернення. На понеділок в Києві анонсовано два великих мітинги на вашу підтримку – в «Жулянах» та під судом. Але це – разові акції. Якщо сценарій розгортатиметься в негативний для вас спосіб, тобто буде затримання, чи намагатиметься ваша команда зробити такі заходи регулярними? Не те, щоб Майдан, але…

Ви знаєте, що я є учасником і організатором всіх наших Революцій. Тож можу сказати, як досвідчена людина…

Що справжній Майдан не вийде за одну конкретну персоналію, що це довго і складно, а зараз ще й холодно.

Слухайте, люди виходили і в -25. І «тримали» площу довго. Тож ці ваші три тези не поділяю. Але скажу, що Майдан може організувати лише влада - своїми безглуздими діями.

Маю наголосити: якщо влада отямиться, буде працювати на єдність країни для відсічі агресора, Петро Порошенко, “Європейська Солідарність”, і, переконаний, більшість демократичних сил, підтримуватимуть це.

Я пропонував: давайте зберемо Верховну Раду (вочевидь, мається на увазі спеціальне засідання щодо напруження вздовж українських кордонів, - С.К.). Ми готові надати увесь досвід і всю інформацію для того, щоб ефективно давати відсіч агресору - не лише на лінії зіткнення, а й всередині країни. Якщо влада не хоче збирати Верховну Раду - зберіть РНБО з головами фракцій. Якщо влада не захоче збирати РНБО, я готовий взяти за руку пана Зеленського і вести його для об’єднання суспільства, для того, щоб підвищити ефективність дій проти Путіна.

Ну, ми зараз не про Путіна говоримо.

Стривайте! Сьогодні в українській владі не розуміють серйозність викликів! Не розумують кроків, які треба робити. Коли вони – на переговорах з західними партнерами - лише попросять про допомогу, цього абсолютно недостатньо.

А комплекс проблем, з яким ми стикнулися - це не те, що я критикую, це ж об’єктивно - в енергетиці комплекс проблем невирішуваний, в економці аналогічно - зовнішні ринки для нас закриті. Курсова політика непередбачувана. Економіка України неконкурентноспроможна за цих цін на енергоносії.

Не кажу, що ситуація безвихідна. В 2014 році вона була гірша. Я знаю, як дати їй раду, але цим треба займатися. Якщо ж влада займається переслідуванням опозиції, проблема є вже не Порошенка, проблема є вже в України.

Львівська “Солідарність” збирається завтра в місцевому аеропорту о першій. Навіщо, якщо рейс з Варшави до Києва прибуває о дев’ятій ранку?

Я не є координатором масових акцій. Ми не працюємо і не будемо працювати на дестабілізацію ситуації в країні. Але ще раз кажу: Майдан може організувати лише влада. Якщо вона діятиме так, вже незалежно від волі Порошенка, ситуація піде в рознос і цим вже точно скористається Путін.

Путін є мій ворог. Зеленський - всього лише опонент.

Фото: Михайло Палінчак/пресслужба Порошенка

«Підозра Коломойському давно готова»

Прокуратура просить для вас заставу у мільярд гривень. Звичайно, суд може назвати іншу цифру, поза тим. Чи готові ви платити таку заставу, аби уникнути ув’язнення?

В суді треба обговорювати зміст підозри, а не розмір застави. У всіх же є чітке розуміння: глобальна мета - усунення Порошенка від політичної діяльності. Свого часу так від політичної діяльності усували Луценка, Тимошенко - конкурентів з парламентських перегонів.

Тож для мене питання застави - суто технічне. Бо тут насправді йдеться про політичні переслідування без будь-яких причин.

Мене не цікавить застава! Але я буду робити все, щоб якомога більш ефективно продовжити політичну діяльність. Якщо моїм поїздкам регіонами, поїздкам для зустрічей з нашими міжнародними партнерами перешкоджатимуть, я проти цього боротимусь – навіть якщо застава дозволятиме мені не бути за гратами.

(після паузи, - С.К.) Я ще виберу. Може й за ґратами, якщо відбуватиметься таке свавілля… Як сказав класик: «Хай сильніше гримне буря».

Видання LB.ua - одне з небагатьох серед топових загальнонаціональних ЗМІ, яке якісно висвітлює церковну тематику. Тому не гріх буде тут долучитися до кампанії Кирило (Говорун), вчений-богослов, професор університету Лойола-Мерімаунт, науковий співробітник Єльського і Колумбійського університетів

Тобто ви морально готові до арешту?

А у вас є сумніви?

Ну, це серйозна заява.

Таким не можна хизуватися, це було б дивно.

…Я довгий час працюю в опозиції і постійно по мені відбуваються абсолютно безглузді розслідування. Можливо, для мене, як Порошенка, це могла би бути й виборча технологія. Але для країни… Розумієте, коли п’ятий Президент, який робив для країни те, те і те, знаходиться під політичним переслідуванням по абсолютно бездоказовим справам, це перетворює демократичну європейську Україну, що претендує на членство в ЄС, на пострадянську авторитарну державу. От цього я точно допустити не можу.

Свого часу, Юлія Тимошенко теж говорила, що готова до арешту. Соратники вмовляли її поїхати, але вона відмовлялася – була переконана, що тюрма то ненадовго. Але за першою справою відкрили другу, за другою – третю, за третьою – четверту, це все тягнулося безкінечно, і, будьмо щирими, якби не втеча Януковича, вона б ще дуже довго сиділа.

Перше – я не сяду. Друге – я не дозволю себе посадити. Я - не Тимошенко.

Фото: eurosolidarity.org

В сенсі?

В прямому. Я дуже добре знаю Тимошенко, і я - не вона. Третя позиція – я буду діяти максимально ефективно для того, що б захистити Україну. Захищаючи себе, я твердо переконаний, що захищаю Україну.

Я вас з нею й не порівнюю...

Ні-ні, ви не порівнюйте ситуацію в країні в 10-12 році і зараз.

Так ви ж самі почали. Сказали, що Янукович теж так боровся з політичними опонентами.

Тоді не було війни! Тому зараз ціна за внутрішню дестабілізацію може бути набагато вища.

Вас цікавить, як я боротимусь? Вибачте, але при всій до вас повазі, я не розкрию деталей.

В неділю на брифінгу ви сказали, що головним замовником справи проти вас є Ігор Коломойський. Мовляв, це – помста за націоналізацію «Привата».

Так.

Трохи дивно чути, оскільки останнім часом відносини Зеленського і Коломойського близькими не назвеш. М’яко кажучи, вони погіршилися.

У кого, у Міндіча і Зеленського?

Ви згадували не Міндіча, а Коломойського.

Я казав – Коломойський і його камарилья.

Ну, вибачте.

Я стверджую, що Коломойський має вирішальний вплив на рішення Зеленського. Мав, має і буде продовжувати мати. Припускаю, йому є чим Зеленського шантажувати. Інакше неможливо пояснити чому Коломойському досі – попри всю наявну доказову базу – не пред’явлена підозра, а Порошенко – пред’явлена.

Фото: Михайло Палінчак/пресслужба Порошенка

Ігор Валерійович має серйозні проблеми з американським правосуддям. І Міндіч, до речі, теж.

Але ж не з українським!

Володимир Зеленський підтримав американські санкції проти Коломойського.

Та ви що?! (іронічно, - С.К.).

Так, було навіть спеціальне звернення з цього приводу.

А вони (санкції, - С.К.) введені? Те, що Зеленський каже у відосиках і те, що робить як президент – це, як говорять в Одесі, дві великі різниці.

Якщо він щиро підтримав, то де арешт майна Коломойського? Де санкції, які застосовані? Чому не предʼявлена підозра? Можете мені пояснити, чому за майже три роки Зеленського не предʼявлена підозра (Коломойському, - С.К.)?

А я вам скажу – бо прокурор її не підписує!

А вона існує?

Звичайно. Вона готова вже три роки.

Але Венедіктова не підписує?

Ніхто не підписує.

І чесний Рябошапка теж не підписував?

Зеленський забороняє будь-кому підписувати підозру Коломойському.

Все ж таки. Позиції Ігоря Валерійовича сьогодні сприятливими не назвеш. На «Центрєнерго» керівництво змінено, АМКУ постійно штрафує його компанії.

Вам розказати на чому Коломойський за останній рік заробив мільярд?

На чому?

Розкажу пізніше, вам буде цікаво.

Фото: Михайло Палінчак/пресслужба Порошенка

«Я не можу коментувати, що говорить ДБР. Вони брешуть. Вони божевільні»

Ви вже прокоментували закиди ДБР щодо того, що взяли квиток з Києва до Стамбулу буквально в останній момент, хоча ваші адвокати говорили, що поїздка планувалася заздалегідь. Але мені от що цікаво: чому ви не прийняли підозру у слідчих, коли вони намагалися вам її вручити під Верховною Радою? Ще й водія свого негарно облаяли. Ви ж розуміли, з чим вони – слідчі – прийшли до вас.

Ні, я не розумів. Але розумів, що проти мене готується сценарій «відосиків». Про це чесно і відверто сказав Портнов: мовляв, їхнє завдання – вручити Порошенко 60 повісток по 30 справам.

Я хочу наголосити, що це не є розслідування справ, це не є розслідування підозр, якихось дій, це - сценарій технологічної ліквідації політичного конкурента. Соня, ви правда вважаєте, що я повинен грати роль актора в цьому абсолютно низькопробному тік-токовому серіалі? Не робив цього і не робитиму!

Вчасно поїхавши ви, як мінімум, виграли час.

Я не дам їм можливості використати правоохоронну систему в політико-технологічній боротьбі! Тому що, повторюю, нічого спільного зі боротьбою зі злочинністю це не має.

Сьогодні вони дуже сподівались, що я затримаюсь, не повернусь.

… У вас є якісь докази, якісь речі, які ви суспільству можете оприлюднити? Ні. Потрібні відосики. Вам хочеться пісень? Потрібні відосики? Я покажу вам відосики! (переходить на підвищений тон, - С.К.). Сумно не буде.

Ви говорите про політичне переслідування…

Про це весь світ говорить.

Ок, але у вашій справі фігурує Віктор Медведчук. Це ж одна справа по суті. І, за логікою, якщо по вам іде політичне переслідування, то і по ньому також. Але чому тоді за пів року ні ви, ні депутати «Європейської солідарності» жодного разу не сказали цього про Віктора Володимировича?

А чому я маю коментувати Медведчука?

Моя позиція: я, як Президент, робив все від мене залежне в 14-15 роках для того, щоб розв'язувати проблеми, за які - за Конституцією - несе відповідальність Президент. Це є питання зовнішньої політики. І абсолютно більшість світу вважає, що ми проводили дуже ефективно зовнішню політику.

Це є питання енергетичної безпеки, коли ми не просто не мали вугілля, не мали енергетики, не мали ядерної енергетики. Найголовніше – не мали грошей.

Фото: Михайло Палінчак/пресслужба Порошенка

Ви памʼятаєте, що все це відбувалося напередодні реструктуризації боргу, коли держава була фактично державою-банкрутом. І в цих умовах я робив все від мене залежне для того, щоб захистити Україну. Ще – дуже важливо – нічого за межами президентських повноважень, за межами забезпечення енергетичної безпеки я не робив. Ні з Медведчуком, ні з кимось іншим. Тому з якого біса мені коментувати дії, до яких я не маю ніякого відношення?

ДБР стверджує, що на окупованих територіях шахтарям неможливо було заплатити інакше, ніж готівкою. Передачу якої, в свою чергу, забезпечували бойовики, що, власне, і є фінансуванням тероризму.

Я не можу коментувати, що говорить ДБР. Вони брешуть. Вони божевільні. І щоб вам було абсолютно комфортно – всі ці питання ви можете задати моїм адвокатам. Але наголошую, що до компетенції президента не входить не/платити шахтарям, підприємствам, все це є компетенція директора підприємства й уряду.

Додам, що я підтримаю дії уряду, які вони вчиняли на виконання, в тому числі, доручень РНБО - щодо забезпечення енергетичної безпеки.

Не всі в уряді були задоволені зривом поставок африканського вугілля. Так, Арсен Аваков тоді називав це «спробою поставити Україну в залежність від окупантів».

Так спитайте у Авакова, нехай прокоментує!

По-перше, мені невідомо про зрив африканського контракту. У нас була злочинна оборудка, про яку написали МВС – Аваков і СБУ – Наливайченко прямо на засіданні РНБО. Було доручено усім розібратися. Спробувати прибрати з контрактів офшори, вийти на виробників, забезпечити якість вугілля і забезпечити конкурентоздатну ціну. Нічого більшого там не було. І я хочу відповідально заявити, що ніколи ніяких вказівок про порушення закону я не давав, не даю і давати не буду.

ДБР заявляло про наміри влаштувати вам перехресний допит з Медведчуком.

Я це не коментую. Вперше чую. В них було два роки на виконання замовлення Офісу президента щодо побудови політико-технологічної спроби привʼязати Порошенка до Медведчука. Іван Степанович Плющ покійний колись сказав …

“Впихнуть невпихуемое”?

Точно.

Фото: eurosolidarity.org

Добре. Наостанок. Ви кілька разів сказали, що є лідером опозиції. А як же Юлія Володимирівна…

(сміється, - С.К.) Я вважаю, що демократична опозиція, до якої я також відношу і Юлію Володимирівну, має в умовах високого ризику російської агресії обʼєднатись і скоординувати свої зусилля. Я зі свого боку, і Олександр Валентинович Турчинов, наскільки мені відомо, веде дуже активні переговори про обʼєднання всіх політичних сил в єдину демократичну опозицію.

Хіба вони з Юлією Володимирівною примирилися, я щось пропустила?

А лідером опозиції не я себе назвав. Є заява Міжнародного демократичного союзу, де написано про переслідування “лідера опозиції”. Ще була заява “Європейської народної партії”. Я лише їх дослівно цитую.

Зовсім останнє. Ви говорите про широку міжнародну підтримку.

…так, в нас дуже хороша, сильна міжнародна підтримка.

Так, на рівні заяв і «занепокоєності». Але навіть якщо вас арештують, навряд це спричинить санкції проти України.

Часто згадують Навального (ЗМІ вказують на те, що він також повернувся до Росії 17-го січня, але роком раніше, - С.К.), разом з ним - “списк Магнітського”. Якщо вони (влада, - С.К.) йтимуть подібним шляхом, санкції у вигляді аналогічного “списку Магнітського” для них, як для виконавців, невідворотні.