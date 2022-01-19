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Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва

Він запланував зустрічі з Зеленським і Кулебою. 

Державний секретар Ентоні Блінкен вранці 19 січня прибув до Києва. Він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Світлину з Блінкеном після прибуття до столиці України опублікувала кореспондентка CNN Дженіфер Ганслер.

Речник Держдепу Нед Прайс зазначив у Twitter, що держсекретаря в Києві зустріли співробітники посольства.

Ентоні Блінкен прибув до Києва і зустрівся з представниками посольства США
Фото: Нед Прайс Twitter
Ентоні Блінкен прибув до Києва і зустрівся з представниками посольства США

Блінкен у Києві
Фото: Нед Прайс
Блінкен у Києві

Блінкен, згідно з повідомлення Держдепу, в Києві також зустрінеться з американськими дипломатами та їхніми родинами, щоб проінформувати про зусилля Департаменту щодо планування на випадок непередбачуваних обставин, якщо Росія вирішить піти на подальшу ескалацію.

20 січня Блінкен поїде до Німеччини, 21 – до Женеви, де зустрінеться з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. Всі перемовини присвячені Україні та деескалації. 

Минулий візит Блінкена до Києва відбувся 6 травня. Після цього держсекретар говорив з представниками української влади перед телефонними розмовами президента США Джо Байдена і РФ Володимира Путіна.

Візит Блінкена проходить на тлі стягування Росією військ до кордонів України та висунення ультиматуму не брати до НАТО країни Східної Європи. США заявляють, що Росія може атакувати Україну будь-якої миті. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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