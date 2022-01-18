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Пентагон: США продовжують бачити численну присутність військ РФ біля України

У відомстві не бачать ознак, що росіяни хочуть сприяти деескалації ситуації.

Пентагон: США продовжують бачити численну присутність військ РФ біля України
Речник Пентагону Джон Кiрбi
Фото: EPA/UPG

Росія після переговорів з США і НАТО так і не зробила кроків до деескалації. Сполучені Штати продовжують спостерігати численну присутність російських військ біля кордону України.

Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі на брифінгу у військовому відомстві.

"Ми продовжуємо бачити численну присутність російських військ у західній частині їхньої країни навколо східного, північно-східного кордону України. Це продовжує турбувати нас, оскільки немає ознак, що росіяни хочуть сприяти деескалації ситуації", - сказав Кірбі.

Він зазначив, що присутність багатотисячного угруповання російських військ біля українського кордону дає російському керівництву "безліч можливостей".

Нагадаємо, 10-13 січня відбулися три раунди переговорів, присвячених російським претензіям щодо європейської безпеки: переговори делегацій Росії та США в Женеві, засідання Ради Росія-НАТО у Брюсселі та переговори в рамках ОБСЄ.

За їхніми підсумками всі учасники заявили про розбіжності в позиціях.

Блінкен зазначав, що після закінчення переговорів РФ зі Штатами, НАТО та ОБСЄ у Вашингтоні планують провести консультації з союзниками та партнерами.

За оцінками Білого дому, Росія здатна в будь-який момент розпочати нове вторгнення в Україну.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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