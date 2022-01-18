Міністр оборони Німеччини назвала Росію агресором

Крістіне Ламбрехт підтримала подвійний курс НАТО на стримування та "змістовний діалог".

Новий глава міністерства оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт назвала Росію агресором і підтримала подвійну стратегію НАТО щодо РФ, яка передбачає стримування та діалог. Вона наголосила, що російська загроза зберігається і ставить Північноатлантичний альянс перед викликами.

Про це вона сказала журналістам у Берліні у вівторок за підсумками зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

" Російський рух біля українського кордону порушує всі правила мирного співіснування. Ми не забули: агресор - це Росія", - сказала Ламбрехт.

Міністр оборони Німеччини підтримала подвійний курс НАТО на стримування та "змістовний діалог". "Саме так ми і діятимемо", - пообіцяла вона.

Нагадаємо, 10-13 січня відбулися три раунди переговорів, присвячених російським претензіям щодо європейської безпеки: переговори делегацій Росії та США в Женеві, засідання Ради Росія-НАТО у Брюсселі та переговори в рамках ОБСЄ.

За їхніми підсумками всі учасники заявили про розбіжності в позиціях.