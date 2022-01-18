Печерський райсуд відклав оголошення рішення з обрання запобіжного заходу Порошенку
Печерський райсуд відклав оголошення рішення з обрання запобіжного заходу Порошенку
Під час виходу Порошенка з аеропорту відбулась штовханина
Під час виходу Порошенка з аеропорту відбулась штовханина
Порошенко в суді: виснажливе слухання без результату
Порошенко в суді: виснажливе слухання без результату
"Порошенка планували затримати ще в аеропорту", – адвокат, якого просили призначити політику додатково (уточнено)
"Порошенка планували затримати ще в аеропорту", – адвокат, якого просили призначити політику додатково (уточнено)
Печерський суд оголосить запобіжний захід Порошенку 19 січня, – секретар
Печерський суд оголосить запобіжний захід Порошенку 19 січня, – секретар
Порошенко повернувся до Києва, до аеропорту прийшли слідчі ДБР
Порошенко повернувся до Києва, до аеропорту прийшли слідчі ДБР
Обвинувачення попросило арешт на два місяці і заставу в один млрд гривень для Порошенка
Обвинувачення попросило арешт на два місяці і заставу в один млрд гривень для Порошенка
Петро Порошенко: «Може, й за ґратами, якщо відбуватиметься таке свавілля… Як казав класик: «Хай сильніше гримне буря»
Петро Порошенко: «Може, й за ґратами, якщо відбуватиметься таке свавілля… Як казав класик: «Хай сильніше гримне буря»
Назарбаєв уперше прокоментував протести в Казахстані
Назарбаєв уперше прокоментував протести в Казахстані
ГоловнаСвіт

Міністр оборони Німеччини назвала Росію агресором

Крістіне Ламбрехт підтримала подвійний курс НАТО на стримування та "змістовний діалог".

Міністр оборони Німеччини назвала Росію агресором
Крістіне Ламбрехт
Фото: delfi.lt

Новий глава міністерства оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт назвала Росію агресором і підтримала подвійну стратегію НАТО щодо РФ, яка передбачає стримування та діалог. Вона наголосила, що російська загроза зберігається і ставить Північноатлантичний альянс перед викликами.

Про це вона сказала журналістам у Берліні у вівторок за підсумками зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

" Російський рух біля українського кордону порушує всі правила мирного співіснування. Ми не забули: агресор - це Росія", - сказала Ламбрехт.

Міністр оборони Німеччини підтримала подвійний курс НАТО на стримування та "змістовний діалог". "Саме так ми і діятимемо", - пообіцяла вона.

Нагадаємо, 10-13 січня відбулися три раунди переговорів, присвячених російським претензіям щодо європейської безпеки: переговори делегацій Росії та США в Женеві, засідання Ради Росія-НАТО у Брюсселі та переговори в рамках ОБСЄ.

За їхніми підсумками всі учасники заявили про розбіжності в позиціях.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також