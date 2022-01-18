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США цього тижня запровадять санкції щодо чотирьох проросійських агентів в Україні, - WSJ

Ці заходи, зокрема, передбачають заморожування активів осіб, включених до санкційних списків.

США цього тижня запровадять санкції щодо чотирьох проросійських агентів в Україні, - WSJ
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати мають намір запровадити фінансові санкції щодо кількох проросійських агентів в Україні. Про це повідомляє The Wall Street Journal (WSJ) з посиланням на офіційних представників адміністрації США.

За даними співрозмовників видання, ці заходи можуть торкнутися щонайменше чотирьох фізичних осіб. Чиновники не розкрили імена людей, щодо яких будуть запроваджені санкції. 

Ці заходи розробляють у рамках тактики Вашингтона щодо використання дипломатії та тиску з метою запобігання можливому вторгненню Росії в Україну, зазначили співрозмовники видання.

За інформацією джерел газети, про санкції можуть оголосити вже у четверг на тлі візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до України та Німеччини. Ці заходи, зокрема, передбачають заморожування активів осіб, включених до санкційних списків.

Як зазначили представники США, заплановані заходи спрямовані проти громадян України, а не проти російської влади, що може свідчити про "певну нерішучість адміністрації" щодо прямої відповіді Москві.

Нагадаємо, американська сенаторка Джин Шахін напередодні заявила, що Сполучені Штати уникають запровадження санкцій щодо газопроводу "Північний потік-2", оскільки це позбавить США потенційної зброї проти президента Росії Володимира Путіна.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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