Окупаційні війська 10 разів порушили режим тиші на Донбасі, поранено військового

Упродовж минулої доби, 23 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано десять порушень режиму припинення вогню, вісім із яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

В напрямку Водяного ворог чотири рази відкривав вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм, а також гранатометів різних систем.

Поблизу Попасної російські найманці двічі здійснювали обстріли з мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. У бік Катеринівки відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Неподалік Новозванівки російсько-окупаційні війська здійснили обстріл з артилерії калібру 122 мм. На околицях Причепилівки противник обстрілював позиції українських захисників з протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли", – зазначили в штабі.

Станом на 7 годину ранку 24 січня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, в неділю, 23 січня, у зоні бойових дій на Донбасі було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню з боку окупантів. Упродовж суботи, 22 січня, на Донбасі окупанти стріляли три рази, один раз застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння. У результаті було поранено українського воїна.

Раніше на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей зафіксували розміщення 101 одиниці військової техніки збройних формувань Російської Федерації, розміщеної з порушенням Мінських домовленостей.