У Києві відбудеться конференція “Гібридні виклики сучасного світу, Україна та загрози”

Благодійний фонд “Мир і Ко” за підтримки Міжнародного фонду “Відродження” 27 січня проведе конференцію “Гібридні виклики сучасного світу, Україна та загрози”.
Головна мета конференції полягає в залученні провідних експертів інформаційної та кібернетичної безпеки для актуалізації порядку денного гібридних загроз в світі та Україні, визначення, обговорення шляхів протидії та реалізації подальших спільних проєктів.
Протягом конференції будуть обговорені наступні теми:
- Гібридні загрози сьогодення. Виклики національній безпеці України
- Інформаційна війна та пропаганда
- Загрози у кібернетичному просторі та міжнародний контекст
- Україна, як приклад демократичних перетворень у Східній Європі
До участі запрошені:
- Головнокомандувач Збройних Сил України, генерал-лейтенант Валерій Залужний
- Тарас Шевченко, заступник Міністра культури та інформаційної політики України
- Володимир Левчук, заступник Міністра у справах ветеранів з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації
- Андрій Загороднюк, голова Правління “Центру оборонних стратегій”, Міністр оборони України (2019–2020)
- генерал-майор Олександр Левченко, доктор військових наук, начальник Житомирського військового інституту імені С.П. Корольова
- Аліна Фролова, ексзаступниця міністра оборони України (2019–2020)
- Марко Мікхельсон, голова комітету міжнародних зв’язків Парламенту Естонії
- Андрес Хаірк, “Cyber Defence Unit of Estonian Defence League” Естонія
- Андрус Падар, “Cyber Defence Unit of Estonian Defence League” Естонія
- Юрій Лапаєв, головний редактор інформаційного видання “Український тиждень”
- Денис Богуш, експерт “Центру дослідження Росії”, президент “Асоціації політконсультантів України”
- Всеволод Зеленін, кандидат психологічних наук, політтехнолог, професор НПУ імені М.П. Драгоманова
- Сергій Даниленко, доктор політичних наук, завідувач кафедри КНУ імені Т. Шевченка
- Олена Добржанська, кандидат політичних наук, проректорка КНУ імені Т. Шевченка
- Елліна Шнурко-Табакова, голова “Ради інформаційної безпеки та кіберзахисту”
- Олександра Цехановська, керівниця групи “Український кризовий медіа-центр”
- Лариса Артюгіна, українська кінорежисерка, членкиня Наглядової Ради УКФ
- Ярослав Чорногор, член правління ГО “Рада зовнішньої політики Українська призма”
- представники Українського інституту національної пам’яті та спеціальні гості.
Акредитація для журналістів та ЗМІ до 17.00, 26 січня, за посиланням.
Підтвердження акредитації буде надіслано на вказану адресу e-mail.Довідки: slukhai.serhii@gmail.com
Трансляція YouTube Фонду “Мир і Ко”: https://youtu.be/kgFqgT3Rzuo