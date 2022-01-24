У Києві відбудеться конференція “Гібридні виклики сучасного світу, Україна та загрози”

Організаторами виступили Благодійний фонд “Мир і Ко” та Міжнародний фонд “Відродження”.

Благодійний фонд “Мир і Ко” за підтримки Міжнародного фонду “Відродження” 27 січня проведе конференцію “Гібридні виклики сучасного світу, Україна та загрози”.

Головна мета конференції полягає в залученні провідних експертів інформаційної та кібернетичної безпеки для актуалізації порядку денного гібридних загроз в світі та Україні, визначення, обговорення шляхів протидії та реалізації подальших спільних проєктів.

Протягом конференції будуть обговорені наступні теми:

Гібридні загрози сьогодення. Виклики національній безпеці України

Інформаційна війна та пропаганда

Загрози у кібернетичному просторі та міжнародний контекст

Україна, як приклад демократичних перетворень у Східній Європі

До участі запрошені:

Головнокомандувач Збройних Сил України, генерал-лейтенант Валерій Залужний

Тарас Шевченко, заступник Міністра культури та інформаційної політики України

Володимир Левчук, заступник Міністра у справах ветеранів з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації

Андрій Загороднюк, голова Правління “Центру оборонних стратегій”, Міністр оборони України (2019–2020)

генерал-майор Олександр Левченко, доктор військових наук, начальник Житомирського військового інституту імені С.П. Корольова

Аліна Фролова, ексзаступниця міністра оборони України (2019–2020)

Марко Мікхельсон, голова комітету міжнародних зв’язків Парламенту Естонії

Андрес Хаірк, “Cyber Defence Unit of Estonian Defence League” Естонія

Андрус Падар, “Cyber Defence Unit of Estonian Defence League” Естонія

Юрій Лапаєв, головний редактор інформаційного видання “Український тиждень”

Денис Богуш, експерт “Центру дослідження Росії”, президент “Асоціації політконсультантів України”

Всеволод Зеленін, кандидат психологічних наук, політтехнолог, професор НПУ імені М.П. Драгоманова

Сергій Даниленко, доктор політичних наук, завідувач кафедри КНУ імені Т. Шевченка

Олена Добржанська, кандидат політичних наук, проректорка КНУ імені Т. Шевченка

Елліна Шнурко-Табакова, голова “Ради інформаційної безпеки та кіберзахисту”

Олександра Цехановська, керівниця групи “Український кризовий медіа-центр”

Лариса Артюгіна, українська кінорежисерка, членкиня Наглядової Ради УКФ

Ярослав Чорногор, член правління ГО “Рада зовнішньої політики Українська призма”

представники Українського інституту національної пам’яті та спеціальні гості.

Акредитація для журналістів та ЗМІ до 17.00, 26 січня, за посиланням.

Підтвердження акредитації буде надіслано на вказану адресу e-mail.Довідки: slukhai.serhii@gmail.com

Трансляція YouTube Фонду “Мир і Ко”: https://youtu.be/kgFqgT3Rzuo