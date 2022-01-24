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У Києві відбудеться конференція “Гібридні виклики сучасного світу, Україна та загрози”

Організаторами виступили Благодійний фонд “Мир і Ко” та Міжнародний фонд “Відродження”.

Благодійний фонд “Мир і Ко” за підтримки Міжнародного фонду “Відродження” 27 січня проведе конференцію “Гібридні виклики сучасного світу, Україна та загрози”.

Головна мета конференції полягає в залученні провідних експертів інформаційної та кібернетичної безпеки для актуалізації порядку денного гібридних загроз в світі та Україні, визначення, обговорення шляхів протидії та реалізації подальших спільних проєктів.

Протягом конференції будуть обговорені наступні теми:

  • Гібридні загрози сьогодення. Виклики національній безпеці України
  • Інформаційна війна та пропаганда
  • Загрози у кібернетичному просторі та міжнародний контекст
  • Україна, як приклад демократичних перетворень у Східній Європі

До участі запрошені:

  • Головнокомандувач Збройних Сил України, генерал-лейтенант Валерій Залужний
  • Тарас Шевченко, заступник Міністра культури та інформаційної політики України
  • Володимир Левчук, заступник Міністра у справах ветеранів з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації
  • Андрій Загороднюк, голова Правління “Центру оборонних стратегій”, Міністр оборони України (2019–2020)
  • генерал-майор Олександр Левченко, доктор військових наук, начальник Житомирського військового інституту імені С.П. Корольова
  • Аліна Фролова, ексзаступниця міністра оборони України (2019–2020)
  • Марко Мікхельсон, голова комітету міжнародних зв’язків Парламенту Естонії
  • Андрес Хаірк, “Cyber Defence Unit of Estonian Defence League” Естонія
  • Андрус Падар, “Cyber Defence Unit of Estonian Defence League” Естонія
  • Юрій Лапаєв, головний редактор інформаційного видання “Український тиждень”
  • Денис Богуш, експерт “Центру дослідження Росії”, президент “Асоціації політконсультантів України”
  • Всеволод Зеленін, кандидат психологічних наук, політтехнолог, професор НПУ імені М.П. Драгоманова
  • Сергій Даниленко, доктор політичних наук, завідувач кафедри КНУ імені Т. Шевченка
  • Олена Добржанська, кандидат політичних наук, проректорка КНУ імені Т. Шевченка
  • Елліна Шнурко-Табакова, голова “Ради інформаційної безпеки та кіберзахисту”
  • Олександра Цехановська, керівниця групи “Український кризовий медіа-центр”
  • Лариса Артюгіна, українська кінорежисерка, членкиня Наглядової Ради УКФ
  • Ярослав Чорногор, член правління ГО “Рада зовнішньої політики Українська призма”
  • представники Українського інституту національної пам’яті та спеціальні гості.

Акредитація для журналістів та ЗМІ до 17.00, 26 січня, за посиланням.

Підтвердження акредитації буде надіслано на вказану адресу e-mail.Довідки: slukhai.serhii@gmail.com 

Трансляція YouTube Фонду “Мир і Ко”: https://youtu.be/kgFqgT3Rzuo 

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