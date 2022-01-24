У навчаннях брали участь підрозділи СБУ, поліції, Нацгвардії та ДСНС.

Служба безпеки України провела тактико-спеціальні навчання на базі міжнародного аеропорту "Антонов" у Київській області. Спецпризначенці української спецслужби знешкодили умовних "терористів", які захопили літак з пасажирами та один з авіаційних об’єктів.

Тренування проводили в максимально наближених до реальних умовах. У заходах брали участь підрозділи СБУ, поліції, Національної гвардії та Держслужби з надзвичайних ситуацій, інформує пресцентр СБУ.

За легендою навчань, "терористи" захопили заручників у літаку та вимагали його приземлення. При цьому їхні "спільники" захопили диспетчерську вежу в аеропорту та висунули умови звільнення "потерпілих".

"Після відпрацювання встановленого алгоритму дій керівники оперативного штабу прийняли рішення про здійснення силової фази. В ході її реалізації правоохоронці знешкодили «зловмисників» та «звільнили» заручників", – повідомили у СБУ.

Навчання проводили співробітники Антитерористичного центру при СБУ у взаємодії з координаційною групою Антитерористичного центру при СБУ у м. Києві та Київській області.