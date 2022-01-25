Окупанти обстріляли позиції ЗСУ біля Причепилівки

Про втрати у лавах ООС штаб не повідомляє.

Упродовж минулої доби, 24 січня, у зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку російських окупантів.

Пресцентр операції Об’єднаних сил повідомляє, що збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь у бік Причепилівки. Стріляли з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, а також стрілецької зброї.

Про втрати у лавах української армії не повідомляється.

Як сказано в ранковому зведенні, станом на 7:00 25 січня порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, добою раніше, 23 січня, окупаційні війська 10 разів порушили режим тиші на Донбасі. Внаслідок дій ворога було поранено українського військового.