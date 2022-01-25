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Окупанти обстріляли позиції ЗСУ біля Причепилівки

Про втрати у лавах ООС штаб не повідомляє.

Окупанти обстріляли позиції ЗСУ біля Причепилівки
Фото: Макс Левін

Упродовж минулої доби, 24 січня, у зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку російських окупантів.

Пресцентр операції Об’єднаних сил повідомляє, що збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь у бік Причепилівки. Стріляли з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, а також стрілецької зброї.

Про втрати у лавах української армії не повідомляється.

Як сказано в ранковому зведенні, станом на 7:00 25 січня порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, добою раніше, 23 січня, окупаційні війська 10 разів порушили режим тиші на Донбасі. Внаслідок дій ворога було поранено українського військового.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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