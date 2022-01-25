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Позиція Австрії щодо санкцій проти Росії - це "байдужість, яка межує зі зрадою", - Щерба

Колишній посол розкритикував австрійську позицію, згідно якої санкції не повинні поширюватися на "Північний Потік 2".

Позиція Австрії щодо санкцій проти Росії - це "байдужість, яка межує зі зрадою", - Щерба
Олександр Щерба
Фото: Укринформ

Колишній посол України в Австрії Олександр Щерба вважає продовження проєкту газопроводу "Північний Потік-2" попри загрозу російського наступу на Україну проявом байдужості.

Про це він написав у фейсбуці.

В інтерв'ю "Die Presse" Щерба жорстко розкритикував австрійську позицію, згідно якої санкції щодо Росії не повинні поширюватися на "Північний Потік 2".

"Говорити перед обличчям російського наступу на Україну, що ми продовжуватимемо проект ПП2 не залежно від того, що трапиться - це байдужість, яка межує зі зрадою. Адже газопровід, який має зв’язати Росію через Балтійське море з Німеччиною та Європейським союзом, є для російського президента Володимира Путіна «зброєю». І Відень та Берлін кладуть зброю йому в руки. Мета газопроводу — це вивести Україну з гри на енергетичному ринку", - наголосив Щерба.

"Зараз я можу сказати більше. Раніше мав бути більш обережним", - додав він.

Як відомо, до квітня минулого року Щерба був послом України у Відні. З жовтня 2021 року він представляє інтереси українського газового концерну "Нафтогаз" і є головним радником президента компанії.

Щодо "Північного Потоку-2" Щерба виходить із того, що Австрія буде орієнтуватися на позицію Німеччини. 

На його думку, лише жорсткі санкції можуть стримати Росію від вторгнення.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг заявив, що підтримує швидкі та жорсткі санкції проти Росії в разі її нового вторгнення в Україну, але виступає проти обмежувальних заходів у газовому секторі.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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