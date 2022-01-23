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Австрія підтримує санкції проти Росії, але не в газовому секторі

Голова МЗС зазначив, що Європа залежна від російських енергоносіїв.

Австрія підтримує санкції проти Росії, але не в газовому секторі
Александр Шалленберг
Фото: wiki

Австрія підтримує швидкі та жорсткі санкції проти Росії в разі її нового вторгнення в Україну, але виступає проти обмежувальних заходів у газовому секторі.

Про це в інтервʼю Die Presse повідомив австрійський міністр закордонних справ Александр Шалленберг.

"У разі ескалації буде чітка, недвозначна та швидка відповідь", – заявив він.

Голова МЗС Австрії не виключає, що серед санкцій буде і відключення РФ від міжнародної платіжної системи SWIFT. Але він переконаний, що ЄС не має обкладати санкціями постачання російського газу, зокрема й через "Північний потік-2". 

Шалленберг заявив, що Європа залежить від енергоносіїв Росії, і "ми не можемо змінити це за ніч, якщо хочемо мати тепло та електрику".

Нагадаємо, 13 січня у Відні відбулося засідання Постійної ради ОБСЄ, що фактично було третім раундом перемовин Росії із Заходом. Країни-члени НАТО попереджають Росії про всеосяжні та потужні санкції у випадку її нового вторгнення до України, а РФ тим часом висуває вимоги гарантувати не брати до Альянсу нових членів включно з Україною та вивести натівський контигент із європейських країн, що долучились до блоку після 1997 року.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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