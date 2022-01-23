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США мають схожі з британськими докази про плани Кремля в Україні, – CNN

Росія шукає способи мінімізувати тривалу затяжну війну.

США мають схожі з британськими докази про плани Кремля в Україні, – CNN
Фото: betterworldcampaign.org

США мають докази щодо прагнень Росії “поставити” в Україні лояльну Кремлю владу, що є аналогічними доказам Великобританії.

Про це пише CNN з посиланням на джерела, що мають доступ до даних американської та британської розвідки.

“Так, ми бачили розвідувальні дані про те, що Росія шукає способи мінімізувати тривалу затяжну війну. Включно з такими речами, як створення лояльного уряду та використання його шпигунських агентств для розпалювання інакомислення”, – зазначив інформатор.

Інше джерело повідомило, що США “мають таку ж інформацію”.

Нагадаємо, очільниця Міністерства закордонних справ Великобританії Елізабет Трасс заявила, що Росія хоче привести до влади в Україні проросійських політиків. Зокрема кандидатом на роль президента України називають колишнього депутата Верховної Ради Євгена Мураєва

У МЗС Росії заяви Лондона назвали дезінформацією.

22 січня у Київ прибула перша частина пакету безпекової допомоги, нещодавно ухваленої президентом США Джо Байденом для України.

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