Радники лідерів “Нормандської четвірки” зустрінуться 26 січня, – ЗМІ

Зустріч політичних радників лідерів України, Німеччини, Франції та Росії відбудеться 26 січня.

Про це пише Суспільне з посиланням на речницю глави Офісу президента Андрія Єрмака Дарину Зарівну.

“Українська сторона поки не підтвердила місце зустрічі радників глав “Нормандської четвірки””, – йдеться у повідомленні.

Водночас, як пише Коммерсант, радники зустрінуться у Парижі. Вони прибудуть туди 25 січня, а самі перемовини відбудуться наступного дня.

Німеччину представить зовнішньополітичний радник канцлера ФРН Єнс Пльотнер, Францію – дипломатичний радник президента Емманюель Бонн, а Росію – заступник голови кремлівської адміністрації Дмитро Козак.

Нагадаємо, очільник ОПУ сподівається, що зустріч "нормандської четвірки" на рівні політичних радників відбудеться до кінця січня.

7 січня Франція та Німеччина запропонували провести зустріч в нормандському форматі, зокрема для пошуку шляхів врегулювання ситуації в Україні.

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що розраховує на проведення першого за два роки саміту "нормандської четвірки" та ухвалення на ньому необхідних рішень для припинення війни на Донбасі. Він також заявив про готовність домовлятися з Путіним.