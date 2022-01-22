Росія пригрозила "найсерйознішими наслідками" у разі ігнорування США її вимог по Україні
Росія пригрозила "найсерйознішими наслідками" у разі ігнорування США її вимог по Україні
Мер Харкова: ніяка Росія місто не захопить
Мер Харкова: ніяка Росія місто не захопить
Росія вимагає вивести війська НАТО з Румунії та Болгарії
Росія вимагає вивести війська НАТО з Румунії та Болгарії
США передадуть Україні вертольоти, які призначалися для Афганістану
США передадуть Україні вертольоти, які призначалися для Афганістану
Зеленський запровадив нові санкції проти окупантів у Криму та австрійської компанії
Зеленський запровадив нові санкції проти окупантів у Криму та австрійської компанії
"Харків, який під контролем уряду України, може бути окупованим", – Зеленський про можливий наступ Росії
"Харків, який під контролем уряду України, може бути окупованим", – Зеленський про можливий наступ Росії
Переговори Блінкена і Лаврова: спроба відтягнути час
Переговори Блінкена і Лаврова: спроба відтягнути час
Міноборони скоротило перелік професій для жінок з обов’язковим військовим обліком
Міноборони скоротило перелік професій для жінок з обов’язковим військовим обліком
У Женеві пройшли перемовини Блінкена і Лаврова
У Женеві пройшли перемовини Блінкена і Лаврова
ГоловнаСвіт

Радники лідерів “Нормандської четвірки” зустрінуться 26 січня, – ЗМІ

Зустріч має пройти у Парижі.

Радники лідерів “Нормандської четвірки” зустрінуться 26 січня, – ЗМІ
Фото: EPA/UPG

Зустріч політичних радників лідерів України, Німеччини, Франції та Росії відбудеться 26 січня. 

Про це пише Суспільне з посиланням на речницю глави Офісу президента Андрія Єрмака Дарину Зарівну.

“Українська сторона поки не підтвердила місце зустрічі радників глав “Нормандської четвірки””, – йдеться у повідомленні. 

Водночас, як пише Коммерсант, радники зустрінуться у Парижі. Вони прибудуть туди 25 січня, а самі перемовини відбудуться наступного дня. 

Німеччину представить зовнішньополітичний радник канцлера ФРН Єнс Пльотнер, Францію – дипломатичний радник президента Емманюель Бонн, а Росію – заступник голови кремлівської адміністрації Дмитро Козак.

Нагадаємо, очільник ОПУ сподівається, що зустріч "нормандської четвірки" на рівні політичних радників відбудеться до кінця січня.

7 січня Франція та Німеччина запропонували провести зустріч в нормандському форматі, зокрема для пошуку шляхів врегулювання ситуації в Україні.

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що розраховує на проведення першого за два роки саміту "нормандської четвірки" та ухвалення на ньому необхідних рішень для припинення війни на Донбасі. Він також заявив про готовність домовлятися з Путіним.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також