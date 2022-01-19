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Суд дозволив затримання обвинуваченого у справі катівні "Ізоляція"

Судовий розгляд зупинено.

Суд дозволив затримання обвинуваченого у справі катівні "Ізоляція"
Фото: СБУ

Оболонський районний суд Києва дозволив затримання та оголошення в міжнародний розшук обвинуваченого у справі про тортури в донецькій в'язниці "Ізоляція" Євгена Бражникова, який кілька мсяців тому втік до Франції.

Про це у Facebook повідомив журналіст, автор "Радіо Свобода" Станіслав Асєєв, який є одним із потерпілих у справі.

"Задоволено клопотання прокурора про затримання обвинуваченого (Бражникова – ІФ) з метою приводу для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу та задоволено клопотання прокурора про міжнародний розшук обвинуваченого. Судовий розгляд зупинено", - написав Асєєв.

Він зазначив, що термін дії дозволу на затримання діятиме до 1 травня 2022 року.

Бражников є одним із ключових обвинувачених у резонансній справі про тортури в донецькій в'язниці "Ізоляція". Кілька місяців тому він втік з України до Франції, де попросив політичного притулку.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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