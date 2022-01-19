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Кіберполіція затримала шахрая, який продав в інтернеті неіснуючих авто на 1,5 млн грн

Жертви злочину перераховували частину вартості машин.

Кіберполіція затримала шахрая, який продав в інтернеті неіснуючих авто на 1,5 млн грн
Фото: velykoburluk-rda.kh.gov.ua

Кіберполіція Києва затримала чоловіка, який разом зі спільниками, продавав в інтернеті неіснуючі автомобілі.

Про це повідомили у Департамент кіберполіції НПУ.

25-річний мешканець Сумської області спільно з трьома знайомими ошукав громадян на майданчиках оголошень. Правопорушники продавали неіснуючі автомобілі за умови часткової передплати.

Загальна сума збитків сягає 1,5 мільйона гривень.

“Зловмисника, котрий переховувався від слідства та суду, затримали співробітники управління протидії кіберзлочинам Києва спільно зі слідчими Солом’янського управління поліції в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України”, – йдеться у повідомленні.

За місцем його проживання поліцейські провели обшук спільно з працівниками роти поліції особливого призначення Сумщини.

Фігуранту оголошено про підозру у вчинені правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі. 

Його взяли під варту з правом внесення застави.Наразі обвинувальні акти щодо учасників шахрайського угруповання направлені до суду.Процесуальне керівництво здійснює Солом’янська окружна прокуратура Києва.

Нагадаємо, торік Кіберполіція спіймала у Кривому Розі шахрайку, яка оформила кредити на громадян на понад 300 тис. гривень.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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