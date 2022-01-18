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У МВС пояснили внесення Порошенка до бази розшукуваних осіб

Підставою для внесення стали ухвала Печерського райсуду та постанова Головного слідчого управління ДБР. 

У МВС пояснили внесення Порошенка до бази розшукуваних осіб
Фото: Макс Требухов

Пʼятого президента України, народного депутата "Європейської солідарності" Петра Порошенка оголошували в розшук за запитом Державного бюро розслідувань.14 січня відповідна інформація була розміщена в інформаційно-пошуковій системі на виконання ухвали суду і постанови слідчих ДБР.

17 січня, після повернення Порошенка в Україну і його появи на засіданні в Печерському райсуді, картку політика видалили з бази розшуку. Про це повідомили в пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.

"Підставою для внесення відомостей до інформаційно-пошукової системи стали ухвала Печерського районного суду м. Києва від 24.12.2021 року щодо затримання підозрюваного та постанова ГСУ ДБР від 24.12.2021 року про оголошення Петра Порошенка в розшук", – йдеться в заяві.

Станом на 18:00 17 січня ініціатор не звертався щодо скасування оголошення особи у розшук, як це передбачено чинним законодавством. 

"Утім, зважаючи на те, що Петро Порошенко прибув на засідання Печерського районного суду м. Києва, інформація про його розшук видалена", – додали в міністерстві.

Нагадаємо, Петру Порошенку 20 грудня підписали підозру у так званій вугільній справі. Йому інкримінують державну зраду (ст. 111 КК України) і створення терористичної групи чи організації та сприяння їм (268-3). Перша передбачає позбавлення волі від 12 до 15 років з конфіскацією або без. Друга – позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Згідно з текстом підозри, підписаної заступником генерального прокурора Симоненком, пʼятий президент Петро Порошенко вступив у злочинну змову з Віктором Медведчуком не пізніше жовтня 2014 року. Слідство вважає, що вони розподілили між собою виконувані функції, ролі й задачі в загальному злочинному плані.

Злочиний план полягав у "домовленостях для економічного розвитку терористичних організацій, ослаблення безпеки української держави, надання службовим особам вищого політичного керівництва Російської Федерації більш широких можливостей для втручання у внутрішні справи України через проведення підривної діяльності проти неї". 

За даними слідчих, Росія, щоб не допустити посилення енергонезалежності України, за посередництва Медведчука змовилася з українськими високопосадовцями, які створили штучні перешкоди для постачання вугілля з ПАР. Росія заблокувала поставки вугілля з метою спонукання України купувати його у підприємств на тимчасово окупованих територіях. Після цього було домовлено про вугілля з двох підпримєств у ОРДЛО, контрольованих терористами – ДП "Луганськвугілля" і "Шахта імені Кисельова".

Роль Порошенка в цій справі визначається так: "Порошенко П.О. залишив координацію дій в умовах конспірації, управлінські та кадрові питання, та у разі необхідності, адміністративний вплив, а також узгодження дій та заходів у здійсненні допомоги представникам Російської Федерації". 

Гроші, які мали йти на зарплати працівникам цих підприємств, нібито відправляли в руки терористам. 

Адвокати Порошенка і сам він називають справу політичною, а також кажуть, що "постачання вугілля на той час – це єдина можливість рішення, яким була врятована Україна, яким було забезпечено енергетичну безпеки держави". 

Підозрюваними в цій справі, крім Порошенка, є Медведчук, якому також інкримінують державну зраду і сприяння терористам, ексміністр енергетики Володимир Демчишин та бізнесмен Сергій Кузяра. Останній, за даними слідства, і змовлявся з терористами.

Медведчук по цій справі перебуває під домашнім арештом, Демчишин – за кордоном, є дозвіл на його затримання, а Кузяра – єдиний, хто був під вартою – минулого тижня теж вийшов під домашній арешт.

Печерський райсуд просить для Порошенка утримання під вартою строком на два місяці з можливістю застави в 1 млрд гривень. Це саме просили й для Медведчука.

На засіданні 17 січня суддя після 5 годин у нарадчій кімнаті не зміг озвучити рішення про запобіжний захід Порошенку. Наступне засідання анонсували на 19 січня. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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