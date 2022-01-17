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Обвинувачення попросило арешт на два місяці і заставу в один млрд гривень для Порошенка

Також на політика просять поклати низку зобовʼязань. 

Обвинувачення попросило арешт на два місяці і заставу в один млрд гривень для Порошенка
Фото: Макс Требухов

Сторона обвинувачення попросила для пʼятого президента, народного депутата Петра Порошенка запобіжний захід у вигляді утримання під вартою протягом 2 місяців з альтернативою застави в мільярд гривень.

Відповідне клопотання зачитане в залі Печерського райсуду, де Порошенкові обирають запобіжний захід у вугільній справі за підозрою в державній зраді та сприянні фінансуванню тероризму.

На Порошенка також просять покласти зобовʼязання прибути за першої вимоги до суду та до слідчих, не виїжджати за межі Києва і області, здати паспорти, носити електронний засіб контролю.

Адвокати Порошенка своєю чергою клопотали про те, щоб повернути прокурорам їхні клопотання, і таким чином поки не обирати запобіжний. Також адвокати наполягають, що Порошенко не є підозрюваним, бо належним чином не повідомили про підозру. 

Про перебіг засідання читайте за посиланням

Про арешт із заставою в мільярд просили іще для одного підозрюваного в цій же справі, народного депутата ОПЗЖ Віктора Медведчука, однак суд призначив йому цілодобовий домашній арешт. Ще один фігурант справи – бізнесмен Сергій Кузяра – був арештований, але минулого тижня його випустили під домашній арешт. Підозрюваний ексміністр енергетики Володимир Демчишин перебуває за кордоном, є рішення про його затримання. 

Нагадаємо, за версією слідства, Порошенко в 2014 році вступив у змову з Віктором Медведчуком і низкою інших осіб, зокрема посадовців РФ з метою реалізації схем з постачання вугілля з ОРДЛО. Гроші за вугілля нібито передавали готівкою очільникам окупаційних адміністрацій.

Порошенко обвинувачується у справі щодо купівлі Україною вугілля на підприємствах у ОРДЛО за двома статтями КК України – 111 і 268-3. Стаття про державну зраду (111) передбачає позбавлення волі від 12 до 15 років з конфіскацією або без. Стаття 258-3 – створення терористичної групи чи організації та сприяння їм – передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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