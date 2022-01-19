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Печерський райсуд назвав запобіжний захід Порошенкові. Хроніка

Рішення суду обіцяли після 14 години. 

Печерський райсуд Києва у середу, 19 січня, продовжив засідання з обрання запобіжного заходу пʼятому президенту, народному депутату і лідеру "Європейської солідарності" Петру Порошенку у "вугільній справі" за підозрою в державній зраді та сприянні тероризму. На засіданні суд тільки оголосив рішення

Разом із політиком прийшла його дружина Марина Порошенко, повідомляє кореспондент LB.ua з зали суду. 

Оновлення 14:40. Адвокат зачитав рішення суду – обовʼязок прибувати за вимогою до суду, прокурора та слідчого або завчасно повідомляти про поважні причини, не їхати за межі Києва і області без повідомлення, здати паспорт для виїзду за кордон. Термін дії зобовʼязань – до 19.03.2022. 

Оновлення 14:24. Порошенко виступив із коментарем щодо рішення суду і заявив, що вважаю справу проти себе елементом гібридної війни, щоб залякати українців і знизити нашу здатність до відсічі. Під час виступу політика в будівлі суду вимкнулось світло. 

Оновлено 14:19. Рішення суду – особисте зобовʼязання. Порошенко разом із соратниками після оголошення вердикту заспівав гімн. 

Фото: Анна Стешенко

Оновлено 14:13. Прийшов суддя. Він читає рішення тихо, його майже не чути. 

Оновлено 14:10. Підтримати Порошенка до суду прийшов Єврокомісар з питань розширення та Європейської політики сусідства в Європейській Комісії в 2010-2014 роках Штефан Фюле. 

Оновлено 14:01. Порошенко зайшов у зал і спитав у сторони обвинувачення, чи вони розібрались, хто йому призначив безкоштовного захисника без його відома. Обвинувачення сказало, що розбираються. 

В залі суду поки прокурори і адвокати, а також сам Порошенко, судді нема. 

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

О 13:48 Порошенко протиснувся крізь натовп людей і виступив перед судом. 

"Нас зібралося не менше, ніж позавчора, і ми всі готові боротися за Україну. Ми будемо боротися і ми обовʼязково переможемо", – заявив він.

Люди проводжали його до зали суду під гасло "Порох є – дамо вогню". 

Під будівлею суду ще зранку зібрався мітинг на підтримку політика. На мітингу відбулися сутички учасників акції та силовиків – Нацгвардія вилучала казани, за допомогою яких хотіли готувати чай і каву. За словами Порошенка, одним із постраждалих є колишній політвʼязаень Володимир Балух. 

Нардеп "Євросолідарності" Артур Герасимов сказав, що в суді буде два засідання – на першому поверсі щодо запобіжного заходу, на другому – щодо арештованого майна Порошенка. 

Засідання щодо обрання запобіжного заходу відбулося ще 17 січня і тривало 11 годин, але тоді суддя після пʼяти годин у нарадчій кімнаті не зміг ухвалити рішення і анонсував оголошення на 14 годину 19 січня. 

Прокуратура клопотала про арешт на два місяці з альтернативою застави в 1 млрд гривень, адвокати – про відмову від обрання будь-якого запобіжного заходу. 

Утримання під вартою з можливістю застави в 1 млрд восени просили для ще одного підозрюваного в цій справі, народного депутата ОПЗЖ Віктора Медведчука, але йому присудили цілодобовий домашній арешт. 

Поки що в справі чотири фігуранти: Порошенку, Медведчуку та бізнесмену Сергію Кузярі інкримінують державну зраду (ст. 111) і сприяння терористичним "ДНР" і "ЛНР " (ст. 268-3 КК України), ексміністру енергетики Володимиру Демчишину – тільки сприяння терористам. 

Стаття про державну зраду передбачає позбавлення волі від 12 до 15 років з конфіскацією або без. Сприяння терористам – позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Демчишин перебуває за кордоном, але суд дав дозвіл на його затримання. Кузяра єдиний з усіх був під вартою, але і його минулого тижня відпустили під домашній арешт. 

Про відкриття вугільної справи стало відомо у жовтні 2021. Тоді підозри оголосили Медведчуку й Кузярі, а правоохоронці оприлюднили аудіозаписи розмов Медведчука з представниками російської влади – віцепрем'єром уряду РФ Дмитром Козаком, послом РФ в Україні Михайлом Зурабовим і помічником Путіна Владиславом Сурковим. Під час цих розмов, які стосувалися реалізації вугільних схем, нардеп стверджував, що має гарантії від вищих посадовців України – Петра Порошенка, тогочасної очільниці НБУ Валерії Гонтарєвої і голови АП Бориса Ложкіна.

За версією слідства, Порошенко в 2014 році вступив у змову з Віктором Медведчуком і низкою інших осіб, зокрема посадовців РФ, з метою реалізації схем з постачання вугілля з ОРДЛО. Гроші за вугілля нібито передавали готівкою очільникам окупаційних адміністрацій.

У СБУ додали, що в основу підозри Порошенку лягли покази свідків, висновки судових експертиз, аудіофайли, документи, на яких зафіксована інформація періоду 2014-2015 років та інші докази.

За твердженням слідства, Росія, щоб не допустити посилення енергонезалежності України, за посередництва Медведчука змовилася з українськими високопосадовцями, які створили штучні перешкоди для постачання вугілля з ПАР. Росія також заблокувала поставки вугілля щоб спонукати Україну купувати його у підприємств на тимчасово окупованих територіях. У підсумку Україна змушена була купувати вугілля у двох підпримєств у ОРДЛО, контрольованих окупантами – ДП "Луганськвугілля" і "Шахта імені Кисельова".

Порошенко вважає цю справу політичною. Він переконаний, що не опиниться за ґратами

6 січня Печерський райсуд арештував усе майно Порошенка, але що конкретно – стане відомо 19 січня, коли оприлюднять ухвалу. Спочатку її обіцяли оприлюднити 14 січня.

На час оголошення підозри Порошенко уже був за кордоном, при цьому, на думку ДБР – це була незапланована поїздкапісля того, як слідчі намагались вручити йому повістку про виклик. Сам Порошенко заперечував закид про раптовий виїзд за кордон.

17 січня, після майже місячної відсутності в Україні, політик повернувся рейсом із Варшави.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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