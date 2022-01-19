Масштабний витік даних Міноборони Польщі. Таємна операція Росії?
Масштабний витік даних Міноборони Польщі. Таємна операція Росії?
Російська військова техніка стала табором за 200 км на північ від Києва, – СІТ
Російська військова техніка стала табором за 200 км на північ від Києва, – СІТ
Порошенко в суді: виснажливе слухання без результату
Порошенко в суді: виснажливе слухання без результату
США цього тижня запровадять санкції щодо чотирьох проросійських агентів в Україні, - WSJ
США цього тижня запровадять санкції щодо чотирьох проросійських агентів в Україні, - WSJ
Під Печерським судом Києва на мітингу на підтримку Порошенка відбулись сутички (оновлено)
Під Печерським судом Києва на мітингу на підтримку Порошенка відбулись сутички (оновлено)
Пірнання в ополонку – не давня традиція, а продукт пострадянського релігійного відродження
Пірнання в ополонку – не давня традиція, а продукт пострадянського релігійного відродження
Назарбаєв уперше прокоментував протести в Казахстані
Назарбаєв уперше прокоментував протести в Казахстані
Печерський суд оголосить запобіжний захід Порошенку 19 січня, – секретар
Печерський суд оголосить запобіжний захід Порошенку 19 січня, – секретар
Печерський райсуд призначив Порошенку особисте зобовʼязання
Печерський райсуд призначив Порошенку особисте зобовʼязання
ГоловнаПраво

Начальника відділу Офісу Генпрокурора підозрюють у підбурюванні до хабарництва

Підозрюваному оберуть запобіжний захід.

Начальника відділу Офісу Генпрокурора підозрюють у підбурюванні до хабарництва
Фото: 5.ua

Начальника відділу одного з підрозділів Офісу Генерального прокурора підозрюють у підбурювані до надання 100 тисяч доларів хабаря.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора.

“За даними слідства, начальник відділу спільно із заступником підбурили громадянина до надання неправомірної вигоди начебто керівництву Офісу Генерального прокурора за прийняття рішення про повернення майна, вилученого під час обшуків, і подальше закриття кримінального провадження”, – йдеться у повідомленні.

Мова йде про вилучення автомобілів Mercedes-Benz S400 CDI, Porshe Macan GTS, Bentley Continental GT та Land Rover Range Rover. Кошти мали передати працівникам прокуратури із залученням посередника.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Раніше про підозру повідомили заступнику начальника відділу – за фактами підбурювання до надання неправомірної вигоди службовій особі та шахрайства (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України). А також пособнику – за фактом підбурювання до надання хабаря.

14 січня підозрюваних взяли під варту з альтернативою внесення 2,5 млн грн та 1,2 млн грн застави відповідно.

Досудове розслідування у кримінальному здійснюють детективи НАБУ.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд ухвалив тюремний вирок для колишнього начальника відділу прокуратури Київської області Володимира Чеботарьова.

Його визнали винним у підбурюванні до надання хабаря та шахрайстві і засудили до п'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також