Начальника відділу Офісу Генпрокурора підозрюють у підбурюванні до хабарництва

Начальника відділу одного з підрозділів Офісу Генерального прокурора підозрюють у підбурювані до надання 100 тисяч доларів хабаря.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора.

“За даними слідства, начальник відділу спільно із заступником підбурили громадянина до надання неправомірної вигоди начебто керівництву Офісу Генерального прокурора за прийняття рішення про повернення майна, вилученого під час обшуків, і подальше закриття кримінального провадження”, – йдеться у повідомленні.

Мова йде про вилучення автомобілів Mercedes-Benz S400 CDI, Porshe Macan GTS, Bentley Continental GT та Land Rover Range Rover. Кошти мали передати працівникам прокуратури із залученням посередника.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Раніше про підозру повідомили заступнику начальника відділу – за фактами підбурювання до надання неправомірної вигоди службовій особі та шахрайства (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України). А також пособнику – за фактом підбурювання до надання хабаря.

14 січня підозрюваних взяли під варту з альтернативою внесення 2,5 млн грн та 1,2 млн грн застави відповідно.

Досудове розслідування у кримінальному здійснюють детективи НАБУ.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд ухвалив тюремний вирок для колишнього начальника відділу прокуратури Київської області Володимира Чеботарьова.

Його визнали винним у підбурюванні до надання хабаря та шахрайстві і засудили до п'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна