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У Держдумі закликали Путіна визнати "республіки" ОРДЛО

Депутати закликали якнайшвидше розпочати переговори з "ДНР" та "ЛНР" для "створення правової основи міждержавних відносин".

У Держдумі закликали Путіна визнати "республіки" ОРДЛО
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов
Фото: politpuzzle.ru

Депутати російської Держдуми від КПРФ ініціювали звернення до президента РФ Володимира Путіна про визнання окупованих територій Донбасу окремими "республіками", повідомляє "РИА Новости".

Проект постанови "Про заяву Держдуми Федеральних зборів РФ "Про звернення Державної думи "До президента РФ В.В. Путіна про необхідність визнання Донецької республіки та Луганської народної республіки" внесено 11 депутатами Держдуми від Компартії РФ на чолі з лідером політсили Геннадієм Зюгановим.

Депутати просять включити зазначений проект ухвали та звернення Держдуми до Путіна до проекту порядку роботи Держдуми на лютий 2022 року.

Автори звернення стверджують, що "за минулі роки на основі всенародного волевиявлення в республіках побудовано демократичні органи та держави з усіма атрибутами легітимної влади".

На їх думку, визнання створить підстави для забезпечення гарантій безпеки та захисту населення цих територій від "зовнішніх загроз" та "реалізації політики геноциду щодо жителів республік". Це також допоможе "зміцненню миру та регіональної стабільності" та "започаткує процес міжнародного визнання обох держав".

Крім того, депутати закликали якнайшвидше розпочати переговори з "ДНР" та "ЛНР" для "створення правової основи міждержавних відносин".

Нагадаємо, українська розвідка вважає, що російські спецслужби готують провокації проти військовослужбовців Збройних сил РФ, щоб звинуватити в цьому Україну.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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