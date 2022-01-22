НАТО відхилило вимоги Росії вивести війська з Болгарії та Румунії

В НАТО наголошують, що не збираються поступатися безпекою своїх європейських членів

НАТО не відмовиться від принципів захисту членів організації, а тому не виводитиме війська з Болгарії та Румунії.

Про це заявила представник альянсу Оану Лунгеску в коментарі, поширеному в п'ятницю в Брюсселі як реакція на вимогу Росії про виведення військ із цих країн, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"НАТО не відмовиться від нашої здатності захищати та обороняти одне одного, зокрема наявності присутності військ у східній частині Альянсу. Вимоги Росії призвели б до створення членів НАТО першого та другого сорту, чого ми не можемо прийняти. Ми відкидаємо будь-яку ідею сфер впливу в Європі", - сказала Оану Лунгеску.

Вона запевнила, що альянс "завжди реагуватимемо на будь-яке погіршення нашого безпекового середовища, зокрема шляхом зміцнення нашої колективної оборони".

"НАТО виявляє пильність і продовжує оцінювати необхідність посилення східної частини нашого Альянсу", - наголосила представниця НАТО.

Нагадаємо, Росія вимагає від НАТО вивести іноземні війська, техніку і озброєння з території Болгарії та Румунії, які є членами Альянсу з 2004 року.

В НАТО наголошують, що не збираються поступатися безпекою своїх європейських членів, і що Росія межує тільки з трьома країнами Альянсу.

Болгарія закликала Росію проявити повагу до зовнішньополітичного вибору країни щодо її членства в Північноатлантичному альянсі.