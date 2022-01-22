"Харків, який під контролем уряду України, може бути окупованим", – Зеленський про можливий наступ Росії
"Харків, який під контролем уряду України, може бути окупованим", – Зеленський про можливий наступ Росії
Росія пригрозила "найсерйознішими наслідками" у разі ігнорування США її вимог по Україні
Росія пригрозила "найсерйознішими наслідками" у разі ігнорування США її вимог по Україні
У Женеві пройшли перемовини Блінкена і Лаврова
У Женеві пройшли перемовини Блінкена і Лаврова
Держдеп США опублікував 5 головних дезінформаційних наративів російської пропаганди
Держдеп США опублікував 5 головних дезінформаційних наративів російської пропаганди
Reuters показало нові супутникові фото дислокованих біля України військ РФ
Reuters показало нові супутникові фото дислокованих біля України військ РФ
США передадуть Україні вертольоти, які призначалися для Афганістану
США передадуть Україні вертольоти, які призначалися для Афганістану
Мер Харкова: ніяка Росія місто не захопить
Мер Харкова: ніяка Росія місто не захопить
Переговори Блінкена і Лаврова: спроба відтягнути час
Переговори Блінкена і Лаврова: спроба відтягнути час
Росія вимагає вивести війська НАТО з Румунії та Болгарії
Росія вимагає вивести війська НАТО з Румунії та Болгарії
ГоловнаСвіт

НАТО відхилило вимоги Росії вивести війська з Болгарії та Румунії

В НАТО наголошують, що не збираються поступатися безпекою своїх європейських членів

НАТО відхилило вимоги Росії вивести війська з Болгарії та Румунії
Фото: EPA/UPG

НАТО не відмовиться від принципів захисту членів організації, а тому не виводитиме війська з Болгарії та Румунії.

Про це заявила представник альянсу Оану Лунгеску в коментарі, поширеному в п'ятницю в Брюсселі як реакція на вимогу Росії про виведення військ із цих країн, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"НАТО не відмовиться від нашої здатності захищати та обороняти одне одного, зокрема наявності присутності військ у східній частині Альянсу. Вимоги Росії призвели б до створення членів НАТО першого та другого сорту, чого ми не можемо прийняти. Ми відкидаємо будь-яку ідею сфер впливу в Європі", - сказала Оану Лунгеску.

Вона запевнила, що альянс "завжди реагуватимемо на будь-яке погіршення нашого безпекового середовища, зокрема шляхом зміцнення нашої колективної оборони".

"НАТО виявляє пильність і продовжує оцінювати необхідність посилення східної частини нашого Альянсу", - наголосила представниця НАТО.

Нагадаємо, Росія вимагає від НАТО вивести іноземні війська, техніку і озброєння з території Болгарії та Румунії, які є членами Альянсу з 2004 року.

В НАТО наголошують, що не збираються поступатися безпекою своїх європейських членів, і що Росія межує тільки з трьома країнами Альянсу. 

Болгарія закликала Росію проявити повагу до зовнішньополітичного вибору країни щодо її членства в Північноатлантичному альянсі.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також