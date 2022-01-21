Росія пригрозила "найсерйознішими наслідками" у разі ігнорування США її вимог по Україні

У МЗС РФ зазначили, що цього можна уникнути, якщо США позитивно відреагує на російські проекти угод щодо "гарантій безпеки".

Очільник російської дипломатії Сергій Лавров під час зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном заявив, що подальше ігнорування Сполученими Штатами російських вимог щодо України матиме "найсерйозніші наслідки".

Про це йдеться у заяві МЗС Росії за підсумками зустрічі.

"До Е. Блінкена чітко доведено, що подальше ігнорування законних занепокоєнь Російської Федерації, пов'язаних насамперед із військовим освоєнням Сполученими Штатами та їх натовськими союзниками території України, що триває, на тлі масштабного розгортання сил і засобів альянсу поблизу наших кордонів, матиме найсерйозніші наслідки", - йдеться у повідомленні.

У МЗС РФ зазначили, що цього можна уникнути, якщо США позитивно відреагує на російські проекти угод щодо "гарантій безпеки" у своїй письмовій постатейній реакції, які РФ очікує отримати наступного тижня.

Сьогодні У Женеві (Швейцарія) пройшли переговори державного секретаря США Ентоні Блінкена та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

За підсумками розмови Блінкен заявив, що Росії потрібно почати відвід військ від України, якщо вона хоче довести світові відсутність агресивних планів.

Зі свого боку Лавров після зустрічі укотре звинуватив Захід у "розкручуванні істерики", щоб "прикрити лінію київського режиму на повний саботаж Мінських домовленостей".