Україна хоче "стратегічного партнерства" з Ватиканом, - Андрій Юраш

Посол розповів про ключові завдання, які ставить перед собою Україна в контексті діалогу з Апостольською столицею.

Україна прагне вибудувати із Ватиканом відносини на кшталт стратегічного партнерства.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю LB.ua заявив надзвичайний та повноважний посол України у Ватикані Андрій Юраш.

"Україна хоче такого характеру стосунків з державою Ватикан, який у стосунках з іншими державами називається стратегічним партнерством. Мабуть, важко однозначно вжити цей термін щодо Апостольської столиці, але те, що ми вкладаємо в цей термін, потрібно реалізувати і в стосунках з Ватиканом", – вказав дипломат.

Він також озвучив ключові завдання, які ставить перед собою Україна в контексті діалогу зі Святим престолом. Одне з них – офіційний візит Папи до Києва. Юраш зазначив, що Україна чекає позитивних сигналів від Ватикану.

"Понад 20 років глава Католицької церкви не був в Україні. Однозначно, Україна хоче бачити Папу Римського в себе і зробила все, що для цього потрібно – з формального і неформального погляду. І тому ми очікуємо найближчим часом позитивних сигналів у цьому сенсі", – зазначив посол.

Київ, як запевняє Юраш, також впевнений, що Апостольська столиця може стати діалоговим майданчиком для припинення війни в Україні. За його словами, поглиблення комунікації з Ватиканом допоможе посилити ідентичність греко- та римо-католиків. А найголовніше – ще більше інтегрує Україну до євроатлантичної спільноти.

"Однозначно, що добрі партнерські стосунки України з Ватиканом – це дуже потужний сигнал для всього Західного світу стосовно того, що Україна є частиною цієї західної ойкумени – культурною і цивілізаційною. І це допоможе реалізувати наші стратегічні плани інтеграції в євроатлантичні і європейські спільноти", – наголосив дипломат.

Разом із тим Юраш пояснив, що саме українська влада вкладає в поняття "стратегічне партнерство" з точки зору комунікації зі Святим престолом.

"Це постійні діалоги і комунікація, обмін будь-якою інформацією, яка може бути важливою для обох сторін. По-друге, це вироблення якихось спільних ініціатив, спільних проєктів, які дві держави могли б успішно втілювати. По-третє, це підтримка того, що робить кожна зі сторін на різних дипломатичних рівнях у Європі та світі", – зауважив посол.

Юраш запевнив, що Україна може і обов’язково стане надійним союзником і партнером Апостольської столиці. За його словами, Києву є що запропонувати, щоби вийти на проєкти, які цікаві Ватикану.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський призначив Юраша полом у Ватиканів грудні минулого року. Юраш – український релігієзнавець, політолог, експерт з питань державно-церковних відносин, соціології та географії релігії.