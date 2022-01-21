Лукашенко закликав Захід не зв'язуватися із Союзною державою: "Білорусь та Росія "ломануть так, що мало не здасться"

"Тому з нами не треба зв'язуватися. Нас неможливо перемогти".

Олександр Лукашенко, який вважає себе президентом Білорусі, сьогодні відвідав військові об'єкти в Лунинецькому районі.

Про це повідомляє БЕЛТА.

Лукашенко заявив, що Союзна держава (Росія та Білоруссь) "вибудовує свою безпеку, виходячи з необхідності захищати свої рубежі", і закликав Захід "не зв'язуватися".

"Я думаю, мене зрозуміє і керівництво Росії. Те, що я скажу, буде, напевно, співзвучним і їхній позиції. Ми не хочемо війни. Не тільки тому, що це важко і погано, це не просто дискомфорт - це жахливо для людини, для людей і не тільки для військовослужбовців. Не дай бог війна, це торкнеться всіх. Тому ми не хочемо воювати. Не хочемо ще й тому, що ми пам'ятаємо, яка була війна у нас, яка закінчилася сімдесят років тому", - сказав Лукашенко.

При цьому він підкреслив, що якщо проти Союзної держави "почнуть розгортати армії, ставити на межу виживання різними санкціями, залякувати і загрожувати", то Білорусь і Росія "ломануть так, що мало не здасться".

"Тому з нами не треба зв'язуватися. Нас неможливо перемогти. І за духом ми люди такі, що неможливо перемогти, і територією: від Бреста до Владивостока - вже багато хто пробував, ми пам'ятаємо. Чим закінчилося - зрозуміло. Тому не треба нас смикати. Ми нікому в город не ліземо, у нас достатньо землі... Дай бог її утримати і освоїти" - підсумував Лукашенко.

Нагадаємо, у 2018 році Лукашенко казав, що "українсько-білоруський кордон ніколи не буде кордоном війни", а пізніше жартував: "Якщо і прийдемо з півночі до вас, - я хочу, щоб це військові деякі почули в Україні, - то ми прийдемо на комбайнах, тракторах, на тролейбусах і автобусах".

Проте після того як Україна не визнала перемогу Лукашенка на виборах 2020 року, відносини з Білоруссю погіршилися, і восени 2021 року Лукашенко визнав Крим російським. За словами президента України Володимира Зеленського, Білорусь зараз розглядається як можливий плацдарм для вторгнення Росії з півночі.

На тлі нарощення Росією військового контингенту біля кордонів України Лукашенко заявляв, що Україна продовжує нарощувати сили, зосереджуючи підрозділи національної гвардії з "націоналістів-радикалів". За його словами, це - ще "похлєщє", ніж натовські військовослужбовці.

Лукашенко також повідомив, що в лютому Росія і Білорусь проведуть спільні військові навчання під назвою "Союзна рішучість". В їхніх рамках буде відпрацьовуватися протистоянням силам Заходу та України