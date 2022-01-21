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США висунули обвинувачення в піратстві чотирьом білорусам за примусову посадку літака Ryanair

Білорусь посадила борт з опозиційним блогером під вигаданим приводом.

США висунули обвинувачення в піратстві чотирьом білорусам за примусову посадку літака Ryanair
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати Америки висунули обвинувачення в повітряному піратстві чотирьом громадянам Білорусі, які, на думку американського слідства, відповідальні за примусову посадку літака авіакомпанії Ryanair у 2021 році, серед пасажирів якого було четверо американських громадян.

Обвинуваченим загрожує від 20 років позбавлення волі до довічного ув'язнення, повідомив Мін'юст США.

"Білоруські офіційні особи сфабрикували дані про загрозу, щоб змусити літак змінити маршрут і замість Вільнюса приземлитися в Мінську. Метою перенаправлення літака до Мінська був арешт білоруського журналіста та політичного активіста", – пояснили у міністерстві.

Звинувачення у повітряному піратстві Мін'юст США висунув главі "Бєлаеронавігації" Леоніду Чуро, його заступнику Олегу Казючицю та двом співробітникам спецслужб Білорусі - ім'я одного невідоме, а інший фігурує в документах як "Андрій Анатолійович".

"Обвинувачені перебувають на території Білорусі. Кожному з них загрожує від 20 років позбавлення волі до довічного ув'язнення", – йдеться у повідомленні Мін'юсту.

Нагадаємо, інцидент із посадкою в аеропорту Мінська рейсу Ryanair під номером FR4978 стався 23 травня 2021 року. На борту рейсу були колишній головний редактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич та його дівчина росіянка Софія Сапега, яких після посадки затримали.

Вони перебувають під арештом у Мінську, їм загрожують тривалі терміни ув'язнення за статтями про екстремізм.

Ця подія призвела до значного погіршення відносин Білорусі з сусідніми державами, в тому числі Україною.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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