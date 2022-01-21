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​Рада Єпископів Європи висловила солідарність з Україною перед загрозою вторгнення Росії

"Разом зі Святішим Отцем ми хочемо звернутися до правителів з проханням знайти прийнятні та тривалі рішення для України на основі діалогу та переговорів і без використання зброї".

​Рада Єпископів Європи висловила солідарність з Україною перед загрозою вторгнення Росії
Архиєпископ Ґінтарас Ґрушас, Президент Ради Єпископських Конференцій Європи (CCEE)
Фото: ugcc.ua

Рада Єпископських Конференцій Європи оприлюднила Звернення на підтримку України перед загрозою військового вторгнення Росії та закликала світових лідерів до готовності "захищати міжнародне право, незалежність та територіальний суверенітет кожної держави".

Про це повідомляє сайт УГКЦ.

У зверненні, підписаному архиєпископом Ґінтарасом Ґрушасом, Президентом Ради, католицькі єпископи Європи висловлюють слова солідарності з українським народом.

"В той час як міжнародна спільнота вбачає у діях російських збройних сил реальну загрозу для миру в усьому світі, у час страху та непевності для майбутнього України ми єднаємося з нашими братами і сестрами у вірі та з усім українським народом", - йдеться в документі.

Єпископи нагадали про звернення Папи Римського Франциска, який "неодноразово висловлював свою батьківську близькість до рідної України", закликаючи вирішити цю кризову ситуацію "шляхом серйозного міжнародного діалогу, а не за допомогою зброї".

"Разом зі Святішим Отцем ми хочемо звернутися до правителів з проханням знайти прийнятні та тривалі рішення для України на основі діалогу та переговорів і без використання зброї", – йдеться у зверненні Ради Єпископських Конференції Європи.

Католицькі єпископи також звертаються до християн з проханням молитися про мир в Україні.

Нагадаємо, раніше Папа Римський закликав знайти рішення для припинення війни в Україні.

На Різдво 24 грудня папа Франциск виголосив щорічне послання Urbi et Orbi («Місту і світу»), згадавши у ньому про Україну.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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