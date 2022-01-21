Росії треба відвести війська від України, щоб довести відсутність агресивних планів, – Блінкен після зустрічі з Лавровим

Росія потрібно почати відвід військ від України, якщо вона хоче довести світові відсутність агресивних планів.

Про це після зустрічі з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, пише РБК.

Він зауважив, що РФ накопичила більше 100 000 військових на українських кордонах і перекинула сили в Білорусь, що теоретично дає можливість напасти на Україну з півдня, сходу та півночі. Якщо країна піде на подальшу агресію, то отримає жорстку відповідь, зазначив держсекретар. При цьому вторгнення вважатиметься будь-який перетин українського кордону військами Росії.

Блінкен назвав перемовини з Лавровим відвертими, але позиція США щодо України лишилась незмінною. Він додав, що передав "позицію США та європейських союзників і партнерів про те, що ми рішуче підтримуємо Україну, її суверенітет і територіальну цілісність".

Він також підтвердив, що Штати наступного тижня надішлють письмову відповідь Росії щодо її вимог на адресу НАТО.

Нагадаємо, Лавров після зустрічі з Блінкеном укотре звинуватив захід у "розкручуванні істерики", щоб "прикрити лінію київського режиму на повний саботаж Мінських домовленостей".

Блінкен до зустрічі з Лавровим відвідував Київ, де спілкувався з президентом Володимиром Зеленським, та Берлін, де зустрівся з головою МЗС Анналеною Бербок.