Зеленський у інтерв'ю Washington Post: "Чому не впроваджують санкції зараз, а будуть чекати ескалації?"

"Навіщо вам санкції після того, як ми втратимо всю територію?".

Президент України Володимир Зеленський знову наголосив, що підтримує введення антиросійських санкцій зараз, до початку нового вторгнення.

У інтервʼю Washington Post він поділився, що мав розмову з одним зі світових лідерів і запитав його: "Чому ви підтримуєте санкції проти Росії у випадку вторгнення в Україну? Навіщо вам санкції після того, як ми втратимо всю територію?".

Він додав, що сьогодні наші партнери кажуть про нове вторгнення і про те, що у разі потужної ескалації будуть потужні санкції.

"Але якщо ми говоримо про санкційну політику і можливість ескалації, то питання, чому ви не вводите санкції зараз, а чекаєте їх після ескалації?" – наголосив президент.

Зеленський зауважив, що санкції вважаються превентивним заходом, оскільки їх можна впровадити, а потім скасувати. І в разі нового вторгнення Росії захід накладе обмежувальні заходи, але при цьому Україна вже може втратити ще більше території.

"Коли ви введете санкції, що буде робити Росія? Тому якщо ви навіть вводите потужні санкції, вони (росіяни. – Ред.) подивляться і скажуть: "Слухай, ми можемо з цим справитись, ми можемо продовжувати, як було". Я думаю, це неправильно", – вважає президент України.

Він додав, що не розуміє, чому світ не повинен обʼєднуватися довкола впровадження обмежувальних заходів.

Нагадаємо, президент Україні і раніше наголошував, що санкції проти РФ варто було б ввести ще до початку її нової хвилі військового вторгнення.

На тлі стягування Росією військових і на техніки на тимчасово окуповані території та до кордонів України країни НАТО і ЄС збираються ввести "безпрецедентні жорсткі санкції". Зокрема, розглядається відключення Росії від SWIFT. Президент США Джо Байден також говорив, що можливі обмеження на операції з доларом на території РФ.