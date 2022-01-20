У Білому домі заявили про рекордний обсяг допомоги Україні

"США надали Україні допомоги більше, ніж будь-коли раніше в історії".

Вашингтон останнім часом надав найбільшу допомогу Україні, заявила речниця Білого дому Джен Псакі на пресконференції у четвер.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"США надали Україні допомоги більше, ніж будь-коли раніше в історії, зокрема й оборонні системи", - сказала Джен Псакі.

Нагадаємо, напередодні державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати виділять Україні додаткові $300 мільйонів у 2022 році.

Наприкінці грудня президент США Джо Байден підписав оборонний бюджет країни (NDAA) на 2022 фіскальний рік, який санкціонує виділення коштів для надання військової допомоги Україні в обсязі 300 млн доларів.