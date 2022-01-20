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США наклали санкції на чотирьох українських політиків, пов'язаних з Росією

"Особи, включені до списку сьогодні, діють за вказівкою Федеральної служби безпеки Росії".

США наклали санкції на чотирьох українських політиків, пов'язаних з Росією
Фото: EPA/UPG

США наклали санкції на чотирьох українців – двох народних депутатів від партії “Опозиційна платформа – За життя”, екснардепа від “Партії регіонів” та колишнього заступника голови РНБО.

Про це йдеться на сайті Міністерства фінансів США.

До списку Управління контролю за іноземними активами відомства додали:

депутатів партії “Опозиційна платформа – За життя” Тараса Козака і Олега Волошина,

ексрегіонала Володимира Олійника,

колишнього заступника секретаря РНБО України (часів Віктора Януковича) Володимира Сівковича.

Ці особи потрапили у список через те, що вони пов'язані зі "шкідливою зовнішньою діяльністю Росії”.

"Наші сьогоднішні дії спрямовані на те, щоб викрити постійні спроби Росії дестабілізувати ситуацію в Україні. Особи, включені до списку сьогодні, діють за вказівкою Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ), розвідувальної служби, що перебуває під санкціями Сполучених Штатів, та підтримують спрямовані Росією операції з впливу проти Сполучених Штатів та їхніх союзників та партнерів. Ці чотири людини грали різні ролі у глобальній кампанії впливу Росії щодо дестабілізації суверенних країн на підтримку політичних цілей Кремля”, – додали у Мінфіні.

Нагадаємо, The Wall Street Journal раніше повідомив, що Сполучені Штати мають намір запровадити фінансові санкції щодо кількох проросійських агентів в Україні.

Джерела  видання заявили, те, що заплановані заходи спрямовані проти громадян України, а не проти російської влади, може свідчити про "певну нерішучість адміністрації" щодо прямої відповіді Москві.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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