Голова ЦРУ здійснив таємний візит до Німеччини перед поїздкою Блінкена

Бернс зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцем і повідомив його та німецьку розвідку про ймовірні сценарії розвитку подій навколо України та Росії.

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс негласно відвідав столиці Німеччини та України за кілька днів до візиту в ці країни держсекретаря Ентоні Блінкена, щоб зустрітися з європейськими союзниками.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Як пише видання, США відправили главу ЦРУ до Берліна та Києва, щоб переконати європейські країни об’єднатися навколо більш жорсткої відповіді Москві та задля підтримки України. Наразі, як зазначає газета, це ускладнюється все більш тісними економічними зв’язками між країнами Європи та Росією.

За інформацією газети, Бернс зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцем і повідомив його та німецьку розвідку про ймовірні сценарії розвитку подій навколо України та Росії.

Співрозмовники газети також повідомили, що під час бесіди піднімалося питання газопроводу "Північний потік - 2". Представник США закликав Берлін заблокувати газопровід в разі російського наступу на Україну.

Раніше про негласний візит Вільяма Бернса до України повідомляв телеканал CNN з посиланням на декілька джерел, ознайомлених з деталями цієї поїздки. У Києві голова ЦРУ "консультувався з колегами з розвідки у звʼязку з побоюванням подальшого вторгнення Росії в Україну".