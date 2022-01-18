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CNN повідомила про негласну зустріч директора ЦРУ із Зеленським

Зустріч, за даними джерел, стосувалася російської агресії. 

CNN повідомила про негласну зустріч директора ЦРУ із Зеленським
Білл Бернс
Фото: EPA/UPG

Директор Центрального розвідувального управління США Білл Бернс зустрічався із президентом України Володимиром Зеленським під час спланованої поїздки минулого тижня. 

Про це повідомляє телерадіокомпанія CNN з посиланням на декількох джерел, ознайомлених з деталями цієї поїздки. ЦРУ дотримується політики не розголошення поїздок директора.

Бернс "консультувався з колегами з розвідки у звʼязку з побоюванням подальшого вторгнення Росії в Україну", – сказав один із американських посадовців.

"Вони обговорили поточні ризики для України. Під час поїздки він також мав можливість обговорити поточну ситуацію з президентом Зеленським щодо деескалації напруження", – зазначило джерело. 

За даними співрозмовників видання, подорож пройшла минулої середи, тобто 12 січня.

Нагадаємо, 17 січня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із двопартійною делегацією Конгресу США. Під час розмови висловлювалася одностайна позиція щодо того, що газопровід "Північний потік - 2" є викликом для енергетичної безпеки України та Європи в цілому. Президент заявив про необхідність підготовки превентивного пакету санкцій проти РФ для протидії агресії.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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