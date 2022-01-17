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Блінкен обговорив з головою МЗС Польщі стримування російської агресії

Державний секретар США підтвердив тверду відданість Сполучених Штатів суверенітету та територіальній цілісності України.

Блінкен обговорив з головою МЗС Польщі стримування російської агресії
Фото: EPA/UPG

Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау у телефонній розмові обговорили продовження дипломатії стосовно Москви та вжиття заходів для стримування подальшої російської агресії.

Про це йдеться у заяві Держдепу США за підмусками переговорів.

"Секретар знову підтвердив тверду відданість Сполучених Штатів суверенітету та територіальній цілісності України перед обличчям неспровокованого нарощування військових сил Росії", - йдетья у повідомленні.

Блінкен висловив польському колезі вдячність за лідерство Польщі на східному фланзі НАТО та роботу на посаді голови ОБСЄ цього року. Він також заявив про відданість Вашингтона трансатлантичній безпеці.

Раніше заступниця державного секретаря Вікторія Нуланд заявила, що США підготували 18 сценаріїв санкцій проти Росії на випадок її вторгнення на територію України. Яких саме заходів буде вжито, залежатиме від характеру російської агресії.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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