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​Кулеба: Україна та Німеччина спільно працюють над проведенням саміту лідерів "нормандського формату"

Голова МЗ подякував Німеччині за підтримку.

​Кулеба: Україна та Німеччина спільно працюють над проведенням саміту лідерів "нормандського формату"
Фото: ЕРА/UPG

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що спільною метою українських та німецьких дипломатів є забезпечення ефективної роботи "нормандського формату" та проведення саміту лідерів країн-учасниць.

Про це він заявив на спільному з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок брифінгу в Києві. 

"Ми обговорили динаміку дипломатичного врегулювання конфлікту. Наша спільна мета – це ефективна робота "нормандського формату", проведення саміту лідерів "нормандського формату", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що Україна разом із Німеччиною віддані дипломатичному врегулюванню цього конфлікту.

"Я вдячний новому уряду за дуже активну позицію та спроби повернути фактично Росію за стіл переговорів", - додав міністр.

Нагадаємо, сьогодні Бербок відвідує Києв. А завтра, 18 січня, вона здійснить візит до Москви, який має на меті з'ясувати, чи готова Росія до деескалації та продовження переговорів у "нормандському форматі".

Анналена Бербок очолила міністерство закордонних справ Німеччини на початку грудня 2021 року. На цій посаді вона змінила Гайко Мааса, який відповідав за зовнішню політику Німеччини раніше.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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