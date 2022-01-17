​Кулеба: Україна та Німеччина спільно працюють над проведенням саміту лідерів "нормандського формату"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що спільною метою українських та німецьких дипломатів є забезпечення ефективної роботи "нормандського формату" та проведення саміту лідерів країн-учасниць.

Про це він заявив на спільному з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок брифінгу в Києві.

"Ми обговорили динаміку дипломатичного врегулювання конфлікту. Наша спільна мета – це ефективна робота "нормандського формату", проведення саміту лідерів "нормандського формату", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що Україна разом із Німеччиною віддані дипломатичному врегулюванню цього конфлікту.

"Я вдячний новому уряду за дуже активну позицію та спроби повернути фактично Росію за стіл переговорів", - додав міністр.

Нагадаємо, сьогодні Бербок відвідує Києв. А завтра, 18 січня, вона здійснить візит до Москви, який має на меті з'ясувати, чи готова Росія до деескалації та продовження переговорів у "нормандському форматі".

Анналена Бербок очолила міністерство закордонних справ Німеччини на початку грудня 2021 року. На цій посаді вона змінила Гайко Мааса, який відповідав за зовнішню політику Німеччини раніше.