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Третій зять Назарбаєва пішов у відставку після протестів

Тимур Кулібаєв обіймав посаду голови президії нацпалати підприємців із 2013 року.

Третій зять Назарбаєва пішов у відставку після протестів
Фото: https://vlast.kz/

Зять колишнього президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва Тимур Кулібаєв залишив посаду голови національної палати підприємців "Атамекен". Про це йдеться у його заяві, опублікованій на сайті палати.

У зверненні він підбив підсумки своєї восьмирічної роботи на посаді, зокрема, заявивши, що за цей час було налагоджено "конструктивний діалог бізнесу та влади", а також послідовно сформовано "сприятливий бізнес-клімат".

Тимур Кулібаєв обіймав посаду голови президії нацпалати підприємців із 2013 року. Він одружений із середньою донькою ексглави держави Динарою.

 Раніше свої посади втратили два інші зяті Назарбаєва – голова правління АТ "КазТрансОйл" Дімаш Досанов, одружений з молодшою донькою екс-президента, Аліє, та голова правління АТ "Національна компанія "QazaqGaz" Кайрат Шаріпбаєв, якого називають чоловіком старшої дочки Назарбаєва, Дариги.

На сайті держфонду "Самрук-Казина", де було опубліковано повідомлення про їх відставки, не уточнювалася причина. У релізі йшлося лише, що такі рішення ухвалили наради директорів компаній.

11 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що завдяки його попереднику, в країні "з'явилася група дуже прибуткових компаній і прошарок багатих людей навіть за міжнародними мірками". Він додав, що для них настав час "віддати належне" народу Казахстану та допомагати йому. Токаєв запропонував створити фонд «Народу Казахстану», куди б компанії, які увійшли до певного переліку, здійснювали регулярні відрахування.

Нагадаємо, масові протести у Казахстані почалися як реакція на подорожчання автомобільного газу, але не вщухли після того, як влада погодилась розслідувати підняття цін і знизити їх. До економічних вимог мітингарів додалися й політичні, зокрема остаточне усунення від політики першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва. Як наслідок Назарбаєв перестав бути очільником Ради безпеки – ці повноваження перебрав на себе Токаєв.

Сам Нурсултан Назарбаєв не з'являвся на публіці після 28 грудня 2021 року. Він не зробив жодної заяви під час масових протестів та заворушень у Казахстані. Повідомлялося, що колишній президент та його дочки із сім'ями покинули країну. Проте посол республіки в Азербайджані Сержан Абдикарімов стверджує, що Назарбаєв перебуває у Нур-Султані.

Єдиний за 30 років президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв оголосив про відставку в березні 2019 року. На посаду президента вступив нинішній президент Касим-Жомарт Токаєв, який був головою Сенату. Столицю країни – Астану – перейменували на Нурсултан на його честь. 

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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