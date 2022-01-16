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У Microsoft виявили шкідливий софт на українських урядових сайтах

Знайшли також "програми-шантажисти".

У Microsoft виявили шкідливий софт на українських урядових сайтах
Фото: EPA/UPG

Фахівці Microsoft Corp знайшли шкідливий софт на декількох українських урядових сайтах та сайтах організацій, пов’язаних з урядом. 

Про це пише Укрінформ з посилання на ЗМІ.

Жертвами шкідливих програм стали також сайти, пов’язані з критичними відгалуженнями влади, зокрема з медичною службою. Зламані були й сторінки компанії, яка займається розробкою вебсайтів для уряду. Microsoft не уточнив, про яку IT-компанію йдеться.

Хакери не змогли скористатися даними з жодних продуктів та сервісів Microsoft під час кібератаки на українські урядові сайти. 

Окрім цього, в компанії заявили, що на урядових сайтах знайшли так звані програми-шантажисти, які могли активуватися згодом, коли їх приведуть у дію хакери. 

У Microsoft пообіцяли, що компанія продовжить роботу разом із фахівцями з кібербезпеки, аби визначити джерело походження шкідливого забезпечення та цілі хакерів.

Нагадаємо, внаслідок хакерської атаки, яка сталася у ніч з 13 на 14 січня, в Україні постраждали близько 70 сайтів державних та регіональних органів влади. Це була найпотужніша кібератака на Україну за останні чотири роки.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов переконаний, що за хакерськими атаками стоїть Росія.

У СБУ запевнили, що під час хакерської атаки на урядові сайти витоку персональних даних не було.

Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Демедюк заявив, що за кібератакою може стояти група хакерів, пов'язаних із розвідкою Білорусі.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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